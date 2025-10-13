Sénégal: Wouro Maham (Podor) - La foudre fauche six vaches, un éleveur sous le choc

De fortes pluies se sont abattues dans la soirée de samedi sur plusieurs localités du département de Podor, causant d'importants dégâts matériels. À Wouro Maham, dans la commune de Gamadji Saré, la foudre a frappé l'enclos de l'éleveur Baba Thillo Ba, tuant sur le coup six vaches.

L'incident s'est produit hier aux environs de 21 heures, alors que les habitants étaient retranchés dans leurs concessions à cause de l'orage. « Cela s'est produit vers 21 heures et les gens étaient tous dans les concessions. Les dégâts auraient pu être beaucoup plus lourds, car la foudre est tombée à seulement 20 mètres d'une case », témoigne un habitant encore sous le choc.

Ce dimanche, une délégation conduite par le commandant de la brigade de gendarmerie de Ndioum, accompagnée d'un vétérinaire, s'est rendue sur les lieux pour constater les faits. Le propriétaire des bêtes, Baba Thillo Ba, estime sa perte à plus de 3 millions de francs CFA. Un coup dur pour cet éleveur dont le cheptel représentait une part importante des revenus familiaux.

Dans cette zone sahélienne où l'élevage constitue la principale activité économique, les populations locales lancent un appel pressant aux autorités. « Nous sommes dans des zones où l'élevage est très répandu. Si nous pouvions disposer de paratonnerres durant l'hivernage, ce serait déjà bien », suggère un autre habitant de Wouro Maham.

Face à ces pertes et au risque récurrent lié aux orages, les éleveurs espèrent une réaction rapide de l'État, non seulement pour une assistance immédiate, mais aussi pour des mesures de prévention à long terme.