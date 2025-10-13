Afrique: 'Je me sens plus libéré' - Chérif Ndiaye lance un message fort avant le match

Auteur de son premier but en sélection lors de la large victoire du Sénégal (0-5) face au Soudan du Sud, Chérif Ndiaye savoure enfin son moment. Détendu, lucide et ambitieux, l'attaquant des Lions affiche un état d'esprit conquérant avant le dernier match décisif de cette trêve internationale.

« On est des pros, on n'a pas besoin d'en parler : c'est la last dance. Avec tous les sacrifices consentis, ce dernier match doit nous permettre de terminer le travail. Il n'y a aucune pression, seulement de la confiance. Tout le monde est prêt pour ce rendez-vous », a déclaré le joueur, déterminé à boucler cette fenêtre internationale sur une note positive.

Buteur en fin de rencontre face au Soudan du Sud, le natif de la Médina a livré une prestation solide, récompensée par son premier but sous le maillot national. Une délivrance pour l'ancien joueur de Göztepe et de l'Étoile Rouge de Belgrade.

« C'est un poids en moins. Je suis là pour marquer, mais aussi pour créer de l'espace pour les autres. Maintenant, je me sens plus libéré. L'équipe menait déjà, il fallait finir en beauté en inscrivant ce cinquième but. Je remercie toute l'équipe, notamment Sabaly pour la passe décisive », a-t-il confié en conférence de presse.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Très attaché à ses racines, Chérif Ndiaye n'a pas oublié ses supporters de la Médina, son quartier d'enfance. Il promet de tout faire pour qu'ils soient présents au stade Abdoulaye Wade pour soutenir les Lions.

« Comme c'est le dernier match, on a besoin de nos supporters. Tous les gens de la Médina m'attendent. Hausse ou pas, je ferai de mon mieux pour emmener le plus de fans possible », a-t-il assuré avec le sourire.

Avec cette confiance retrouvée et un moral d'acier, Chérif Ndiaye semble bien décidé à confirmer son nouveau statut et à aider les Lions à décrocher leur billet pour le Mondial.