Afrique: Au Caire, Cheikh Tidiane Dièye plaide pour une gouvernance solidaire de l'eau

Cheikh Tidiane Dièye mobilise pour la Conférence des Nations Unies sur l'eau de 2026

Le Sénégal confirme son leadership dans la gouvernance mondiale de l'eau. En marge de la 8e édition de la Semaine de l'eau du Caire (Egypte), placée sous le Haut Patronage du président égyptien Abdel Fattah Al Sissi, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a rappelé la détermination du Sénégal à faire de la ressource hydrique un levier de paix, de développement et de résilience climatique sur le continent.

« Le thème de cette édition, Solutions innovantes pour la résilience climatique et la durabilité de l'eau, s'inscrit pleinement dans les priorités africaines et dans la Vision africaine de l'eau à l'horizon 2063 », a souligné le ministre, également président en exercice du Conseil des ministres africains chargés de l'eau (AMCOW).

Une diplomatie active autour de la Conférence de 2026

Dans un communiqué diffusé sur sa page Facebook, Cheikh Tidiane Dièye souligne que le Sénégal se positionne au centre de la préparation de la Conférence des Nations Unies sur l'eau de 2026, qu'il co-organisera avec les Émirats arabes unis. Cheikh Tidiane Dièye a rappelé que cet événement mondial sera un « tournant majeur pour la diplomatie de l'eau », notamment grâce à « un dialogue interactif consacré à la coopération transfrontalière et à la gouvernance partagée ».

Cette mobilisation s'inscrit dans une stratégie visant à renforcer la voix de l'Afrique dans les négociations internationales sur la gestion durable de l'eau et à promouvoir des solutions concrètes aux défis liés à la rareté, au partage et à la résilience hydrique.

Des partenariats consolidés au Caire

En marge du forum, le ministre a multiplié les rencontres bilatérales avec des partenaires internationaux. Avec son homologue égyptien, Hani Sewilam, les échanges ont permis de renforcer « la convergence de vues sur l'agenda africain et international de l'eau, ainsi que sur nos priorités communes en perspective de la Conférence de 2026 ».

La Union européenne, par la voix de Jessica Roswall, commissaire à l'environnement et à la résilience hydrique, a réaffirmé son appui total à cette initiative. « L'UE participera activement à la Réunion préparatoire de haut niveau prévue à Dakar les 26 et 27 janvier 2026 », a précisé Cheikh Tidiane Dièye.

Le ministre s'est également entretenu avec Meike van Ginneken, envoyée spéciale des Pays-Bas pour l'eau, qui a confirmé « la pleine disponibilité de son pays à accompagner le Sénégal et les Émirats arabes unis pour faire de cette Conférence un succès collectif et historique ».

Une vision africaine partagée et ambitieuse

La consultation régionale MENA organisée au Caire en appui au processus préparatoire de la Conférence de 2026 a marqué une étape importante. Elle témoigne, selon Cheikh Tidiane Dièye, « de l'engagement régional et de la volonté collective de contribuer activement à une gouvernance mondiale de l'eau plus solidaire et durable ».

Le ministre a enfin réaffirmé la détermination du Sénégal à poursuivre le dialogue avec l'ensemble des acteurs internationaux. « Les discussions se poursuivent afin de renforcer la mobilisation mondiale et de préparer ensemble une Conférence ambitieuse, inclusive et porteuse de solutions durables pour les générations présentes et futures », a-t-il déclaré.