Afrique: Krépin Diatta - 'Ce match est hyper important pour tout le pays'

À la veille du déplacement crucial des Lions face à la Mauritanie, Krépin Diatta a tenu à rappeler l'importance de cette rencontre pour le Sénégal et tout un peuple. Le latéral droit de l'AS Monaco, désormais cadre de la sélection, appelle à l'union sacrée autour de l'équipe nationale à un moment charnière des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

« Je pense que c'est hyper important de jouer les qualifications de la Coupe du monde. On est dans une phase décisive, pas seulement pour nous, mais pour tout le pays », a lancé le joueur de l'AS Monaco, déterminé et lucide.

Face à la montée des critiques sur la hausse du prix des billets, Krépin Diatta salue les efforts faits pour encourager la mobilisation populaire, notamment ceux du sélectionneur et des joueurs eux-mêmes. « Je salue ce que le coach a fait, c'est énorme. Beaucoup de joueurs bougent aussi. Moi, j'ai prévu d'acheter beaucoup de billets et d'en remettre pour faciliter les choses », a-t-il confié.

L'international sénégalais insiste : les joueurs font leur part, mais appellent aussi à un soutien massif des supporters. « Il y a des choses qu'on ne peut pas gérer nous-mêmes. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer d'aider pour que les Sénégalais puissent venir et soutenir leur équipe. Ce match est hyper important. »

"Aucune équipe ne doit être sous-estimée"

Au-delà de l'enjeu populaire, le nouvel homme du couloir droit de la défense a également tenu à rappeler la nécessité de rester concentré face à un adversaire qu'il juge dangereux. « Le Sénégal n'a jamais sous-estimé une équipe. Depuis que je suis en sélection, on respecte toujours nos adversaires, car sous-estimer, c'est une très grande erreur », a-t-il affirmé avec sérieux.

L'ancien joueur du Club Bruges s'attend à une rencontre disputée face à une équipe mauritanienne en plein progrès. « En Afrique, il n'y a plus de petites équipes. La Mauritanie l'a montré en battant l'Algérie à la CAN. C'est une équipe solide, qu'il faut respecter, mais qu'on doit aussi jouer sérieusement en imposant notre football », a-t-il ajouté.

Confiant mais prudent, Diatta espère conclure cette trêve internationale sur une victoire qui rapprocherait un peu plus le Sénégal de son objectif : une nouvelle qualification mondiale. « J'espère qu'à la fin, on en sortira avec les trois points », a-t-il conclu.