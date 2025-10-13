Sénégal: Le maire offre 14,5 millions FCFA de fournitures scolaires aux écoles

La commune de Tambacounda a vibré, ce dimanche 12 octobre, au rythme de la solidarité et de l'engagement en faveur de l'éducation.

En effet, le maire Pape Banda Diéye a procédé à la remise officielle de fournitures scolaires destinées aux établissements de la localité. Cette dotation, d'une valeur globale estimée à 14 500 000 FCFA, vise à appuyer les élèves et enseignants en ce début d'année scolaire.

Le lot offert est composé de 50 000 cahiers de 100 pages, 75 000 cahiers de 50 pages, 50 cartons de boîtes de craie et 60 cartons de rames de papier. Une contribution importante qui vient renforcer les moyens pédagogiques des 30 écoles de la commune. Cette année, comme l'année précédente, « chaque élève du Cours d'Initiation (CI) au Cours Moyen 2e année (CM2) aura cinq cahiers », précise l'édile. Il a salué la transparence dans la distribution des fournitures l'année dernière et invité les acteurs à maintenir la même dynamique.

Dans son allocution, le maire a rappelé que cet appui s'inscrit dans la continuité des actions de la municipalité pour améliorer les conditions d'apprentissage et soutenir les familles, notamment les plus démunies. « L'éducation reste une priorité pour notre équipe municipale. Nous voulons que chaque enfant de Tambacounda soit dans les meilleures conditions d'apprentissage et ait les mêmes chances de réussite », a-t-il déclaré.

Les directeurs d'écoles, enseignants et parents d'élèves ont salué cette initiative, qu'ils considèrent comme un véritable souffle d'air pour les établissements. Ils ont exprimé leur gratitude au maire et à son équipe pour cet engagement constant en faveur de l'école publique.

Lors de cette cérémonie, le maire n'a pas manqué de lister les efforts consentis par son équipe. « À notre arrivée, nous avions 38 abris provisoires dans la commune. Nous avons construit 24 classes. Aujourd'hui, il ne reste donc que 14 abris », indique-t-il.

L'inspecteur de l'éducation, Abdoulaye Mballo, a remercié la municipalité pour ses nombreuses réalisations en faveur de l'éducation mais l'a néanmoins invité à doubler ses efforts pour un enseignement de qualité.