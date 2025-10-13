Sénégal: La porte-parole du gouvernement dénonce la note Moody's et défend la transparence des finances publiques

Invitée hier de l'émission « En Vérité » sur Radio Sénégal International (Rsi), la ministre auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Faye, a réagi avec vigueur à la dégradation de la note souveraine du Sénégal par l'agence de notation Moody's. Pour elle, cette décision ne reflète ni la situation réelle du pays ni les réformes entreprises par le Gouvernement.

Dans le sillage d'un flot de réactions mitigées et polarisées selon que l'avis vienne de politiques ou d'économistes, la porte-parole du Gouvernement a jugé hier la perception de l'Agence de notation à la fois « regrettable » et « déconnectée » des réalités économiques du pays. « Nous constatons la note de Moody's pour la regretter », a-t-elle déclaré d'emblée, avant de rappeler le contexte de rigueur et de vérité adopté par les nouvelles autorités.

« Le Sénégal a choisi la voie de la vérité. Après l'état des lieux, nous avons découvert que l'ancien régime avait caché la réalité des finances publiques aux investisseurs et aux institutions. Nous avons décidé d'assumer la vérité, malgré la difficulté », a expliqué la porte-parole du gouvernement. Marie Rose Khady Faye a par ailleurs mis en cause la cohérence de certaines institutions internationales.

« Cette situation remet en cause même le Fmi (Ndlr -Fonds monétaire international), qui ne s'était pas rendu compte de ce manque de transparence », a-t-elle souligné, s'interrogeant sur la pertinence de la dégradation intervenue alors que le pays engage un processus de redressement profond. « Le pays est sur la bonne trajectoire et règle ses problèmes en profondeur. Voir une note défavorable au lendemain de cet engagement laisse perplexe.

On sent un acharnement », a-t-elle dénoncé. Pour la ministre, la solidité financière du Sénégal reste intacte. « Depuis que le gouvernement parle de dette cachée, le pays honore ses échéances chaque mois », a-t-elle insisté.

Elle a rappelé que le plan de redressement économique conduit par le Premier ministre repose sur « 16 réformes majeures », preuve que le Sénégal est « sur la voie du redressement ». Abordant la question des négociations en cours avec les institutions financières, elle a tenu à rassurer : « Les négociations formelles se tiendront la semaine prochaine, et nous pourrons alors tirer des conclusions. Mais une chose est sûre : Fmi ou pas Fmi, nous avons choisi la voie de la souveraineté et de la transparence, et nous irons jusqu'au bout. »

Pour appuyer ses propos, la ministre a cité des indicateurs macro-économiques : « Nous avons réduit le déficit de 13 % à 7 % et visons 5 % d'ici 2026. C'est un exploit. Il n'y a aucune raison que notre note baisse », a-t-elle affirmé, tout en soulignant le potentiel des ressources internes du pays. Fidèle à la ligne de rupture prônée par le gouvernement, Marie Rose Khady Faye a conclu avec détermination : « Nous avons appelé à la rupture et nous ne la regrettons pas. Nous voulons être un exemple pour les autres pays africains confrontés aux mêmes défis. »