Sénégal: Interpol valide le mandat d'arrêt contre Madiambal Diagne

Le ciel judiciaire s'assombrit pour Madiambal Diagne. Interpol a validé la demande d'arrestation émise par la justice sénégalaise à son encontre.

L'organisation policière internationale, dont le siège se trouve à Lyon, a donné son feu vert à l'exécution du mandat d'arrêt international lancé par le président du Collège des juges d'instruction du Pool judiciaire financier (PJF). En clair, le journaliste, actuellement en France, peut désormais être interpellé à tout moment par les autorités locales selon les informations exclusives de Libération.

Parti du Sénégal malgré une interdiction de sortie du territoire, Madiambal Diagne soutient n'avoir jamais reçu la notification de cette mesure. Les juges, eux, estiment que le déplacement du journaliste hors du pays constitue une violation flagrante des restrictions judiciaires imposées dans le cadre de l'enquête. Cette décision d'Interpol renforce donc la position de la justice sénégalaise, qui veut désormais obtenir la remise du mis en cause.

Les conseils du patron du Groupe Avenir Communication espéraient un sursis. Ils avaient saisi la Chambre d'accusation financière de la Cour d'appel de Dakar pour demander l'annulation du mandat d'arrêt, qu'ils jugent « illégal » et attentatoire aux droits de la défense. Mais cette démarche semble compromise : la validation d'Interpol rend l'éventualité d'une arrestation imminente beaucoup plus probable, voire inévitable.

Des accusations lourdes

Madiambal Diagne est poursuivi pour association de malfaiteurs, escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux en bande organisée et complicité.

Ces poursuites découlent du rapport explosif de la Cour des comptes publié en novembre 2020, lequel faisait état de transactions financières suspectes impliquant une société appartenant au journaliste.

L'enquête du Pool judiciaire financier s'est intensifiée ces derniers mois, ciblant non seulement Madiambal Diagne, mais aussi son épouse, ses deux enfants et un ami proche. Ces derniers ont été arrêtés après son départ pour la France, avant d'être placés sous mandat de dépôt à Dakar.