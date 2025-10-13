Gabon: District Bifoun-Abanga - Amour Bekale, une équation complexe pour quel avenir politique ?

En 2023, partant pour être candidat indépendant malgré des multiples propositions des partis politiques, ce jeune homme engagé dans les actions civiles depuis son jeune âge, n'a pas pu être candidat à cause d'un déplacement urgent familial.

2025, il est revenu à la charge pour concrétiser sa promesse de porter plus haut les couleurs de son district. Il retrouve son ami Geoffroy Foumboula dans le groupement de la société civile dénommée la Majorité bloquante. Après plusieurs années de travail civique sur le terrain, des plaidoyers incessants pour le compte de son district, il a décidé de postuler aux législatives 2025.

Selon plusieurs informations recueillies ça et là sur le terrain, Amour Bekale était un concurrent très sérieux au "trône" de Bifoun Abanga.

Mais que s'est-il passé ?

Abandonné par ses soutiens, le haut de tous ses directeurs de campagne, cela a été un coup dur pour Amour Bekale, à la veille du début de campagne. Son acharnement au travail n'a pas changé, au contraire, il a plutôt foncé.

En réalité, disent les sources d'information, le candidat comptait sur la jeunesse qui est, pour lui, le fer de lance d'un changement radical majoritairement inscrit sur les listes électorales. Il avait là, un atout, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé ?

Interrogé par ses proches et des sources indiscrètes, il ressort clairement que c'est l'homme qu'il faut car il est le seul à avoir présenté un projet parlementaire structuré et bien construit, mais hélas, la suite est connue.

La jeunesse lui a tourné le dos et les stratèges en politique également. : « Il est incontrôlable, et n'appartient à aucun réseau. Il ne faudrait pas qu'il soit élu, en plus sans parti politique. Il faut lui barrer la route » murmuraient certaines voix qui, selon lui, s'acharnaient sur lui .

Alors que reste-t-il à faire à ce brave jeune ? Lui qui reste attaché à ses valeurs ? Va t-il y demeurer attaché ? L'avenir nous le dira. Ainsi se multipliaient les questions qui lui seront rapportées. En tout état de cause, il a de la matière à revendre. Sans soutien financier considérable, il a mené avec les siens, une campagne qui a été suivie avec les méthodes démocratiques, attendues dans la Cinquième République. Du haut de sa 4e place, avec objectivité, il a eu là, la démonstration d'une voix qui porte.

Nous y reviendrons.