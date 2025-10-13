TUNIS — La sélection tunisienne de football a battu son homologue namibienne (3-0), en match comptant pour la 10e et dernière journée des qualifications africaines pour la Coupe du monde 2026 de football (groupe H), disputé lundi au stade Hammadi Agrebi de Radès.

Les buts ont été inscrits par Ali Abdi (28e sur penalty), Hannibal Mejbri (56) et Ferjani Sassi (63).

Dans les autres matches du groupe, le Sao Tomé-et-Principe a remporté son premier succès des qualifications aux dépends du Malawi (1-0), tandis que la Guinée Equatoriale a fait match nul avec le Liberia (1-1).

A l'issue de cette ultime journée, la Tunisie, déjà qualifiée pour le Mondial-2026, termine les éliminatoires invaincues, avec 9 victoires et 1 match nul, pour totaliser 28 points au compteur, loin devant la Namibie (15 points) qui occupe la 2e place à la différence des buts du Libéria. La Guinée Equatoriale finit de son côté 4e (11 points) devant le Malawi (10 points) et le Sao Tomé-et-Principe (3 points).

Lundi 13 octobre

Tunisie - Namibie 3-0

Guinée équatoriale - Liberia 1-1

Sao Tomé et Principe - Malawi 1-0

Classement : Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Tunisie 28 10 9 1 0 22 0 22

2. Namibie 15 10 4 3 3 13 10 03

3. Liberia 15 10 4 3 3 13 11 02

4. G.équatoriale 11 10 3 2 4 8 12 -04

5. Malawi 10 10 3 1 5 8 10 -02

6. Sao Tomé 3 10 1 0 9 5 26 -21