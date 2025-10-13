Angola: João Lourenço félicite le Roi d'Espagne à l'occasion de la Journée de l'Hispanité

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a adressé un message de félicitations au Roi Felipe VI d'Espagne à l'occasion de la Journée de l'Hispanité, célébrée ce dimanche.

Dans le message, rendu public, le Chef de l'État angolais exprime, au nom de l'exécutif et du peuple angolais, ses meilleurs voeux de prospérité au monarque, au gouvernement et au peuple espagnols, soulignant les liens d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays.

Le Président João Lourenço réaffirme la volonté de l'Angola de poursuivre l'approfondissement des relations bilatérales avec le Royaume d'Espagne et d'intensifier les échanges qui caractérisent la collaboration entre les deux nations.

La note conclut par des voeux de santé et de bien-être personnel au souverain espagnol, et de prospérité au peuple espagnol.