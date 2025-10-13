Afrique: L'Internationale Socialiste salue le rôle de l'Angola dans la promotion de la paix en Afrique

Luanda — Le rôle actif de l'Angola et l'engagement du Président de la République, João Lourenço, en faveur de causes importantes telles que la paix, la sécurité et le développement économique sur le continent africain ont récemment été salués à Madrid, lors de la conférence de l'Internationale Socialiste (IS).

Le présidium de l'IS, dirigé par le secrétaire général du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), Pedro Sánchez, a connu la présence du secrétaire du Bureau politique des relations internationales du MPLA, Manuel Augusto, également vice-président pour l'Afrique, selon une note consultée par l'ANGOP ce dimanche.

Cité dans le document, Pedro Sánchez, également chef du Gouvernement espagnol, a informé le présidium de l'IS de sa récente rencontre avec le Président João Lourenço, avec lequel il a discuté, entre autres, du rôle croissant de l'Union africaine (UA) dans les discussions sur les affaires internationales.

Les participants ont exprimé leur profonde préoccupation face au conflit armé en cours au Soudan et à l'impasse des pourparlers de paix en République démocratique du Congo, soulignant que les initiatives actuelles devaient s'appuyer sur les fondements du « Processus de Luanda », mené par le Chef de l'État angolais.

Au cours de la conférence, des sujets tels que la situation politique internationale actuelle ont été abordés, ainsi que les efforts conjoints et les stratégies concertées des forces progressistes pour contenir la montée en flèche de l'extrême droite dans le monde.

Les socialistes ont accueilli favorablement les perspectives de paix au Moyen-Orient, ouvertes par l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas concernant la bande de Gaza, et ont exprimé l'espoir que cela marque le début d'un nouveau cycle aboutissant à l'existence de deux États.

L'Internationale Socialiste a été fondée le 3 juin 1951 (il y a 74 ans) et compte plus de 160 partis politiques des cinq continents parmi ses membres. Son siège officiel est à Londres, en Angleterre.