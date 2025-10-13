Angola: Le gouvernement réaffirme son engagement en faveur d'une gestion responsable de la dette publique

Luanda — Le directeur général de l'Unité de gestion de la dette publique, Dorivaldo Teixeira, a récemment réaffirmé à Luanda l'engagement du gouvernement angolais en faveur d'une gestion responsable de la dette publique et de la construction d'une voie solide vers un financement durable.

Cet engagement a été réitéré lors du premier Forum sur le financement durable et la transition carbone, M. Teixeira soulignant que l'accès aux marchés internationaux, via l'émission d'euro-obligations, était essentiel pour compléter les instruments de financement durable.

Cette approche, a-t-il renchéri, a permis de diversifier les sources de financement et de protéger le pays contre les chocs systémiques.

Cependant, il a souligné que l'avenir du financement ne se limite pas à ce type de structures, car il nécessite des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance comme piliers structurants du développement national.

Dans ce domaine, l'Angola s'est affirmé avec la création d'un cadre de financement durable, qui permet l'émission d'obligations vertes et sociales, ciblant des secteurs clés tels que les énergies renouvelables, les ressources en eau, l'éducation et la santé, a-t-il expliqué.

Mardi dernier, le gouvernement angolais a annoncé son retour sur les marchés internationaux de capitaux avec une émission d'euro-obligations de 1,75 milliard de dollars, trois ans après sa dernière émission.

Selon le ministère des Finances, l'opération a été structurée en deux tranches : l'une d'un milliard de dollars à échéance cinq ans (2030) et l'autre de 750 millions de dollars à échéance dix ans (2035), assorties de taux d'intérêt semestriels respectifs de 9,25 % et 9,78 %.

Il s'agit de la première émission de dette souveraine depuis 2022, année où l'Angola avait également levé 1,75 milliard de dollars.

L'Angola a fait ses débuts sur les marchés internationaux de capitaux en 2015 avec l'opération « Palanca I », qui a permis de lever 1,5 milliard de dollars, suivie des opérations de 2018 (3,5 milliards de dollars) et 2019 (3 milliards de dollars), réparties en deux tranches.

Les émissions d'euro-obligations visent à diversifier les sources de financement, à optimiser la gestion de la dette publique et à contribuer à l'équilibre budgétaire, en fonction de la perception du risque du pays et du climat économique mondial.