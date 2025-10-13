Angola: Lancement du programme de doctorat en agriculture et sécurité alimentaire

Huambo — La secrétaire d'État à la Science, à la Technologie et à l'Innovation, Alice Almeida, a inauguré ce samedi à Huambo le programme d'études du premier doctorat en agriculture, sécurité alimentaire et gestion durable des sols en Angola.

Ce programme est une initiative du Centre de services scientifiques d'Afrique australe pour le changement climatique (SASSCAL), qui regroupe l'Angola, l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et la Zambie, et bénéficie d'un financement du gouvernement allemand.

Les cours débuteront lors de l'année universitaire 2025/2026 à la Faculté des sciences agricoles de l'Université José Eduardo dos Santos (UJES) de Huambo et seront dispensés en anglais, en partenariat avec les universités Agostinho Neto (Angola) et Castel (Allemagne).

À cette occasion, Alice Almeida a qualifié cet événement de crucial pour le développement et l'affirmation du SASSCAL en tant qu'initiative régionale, voire internationale, dans la recherche de solutions aux problèmes environnementaux mondiaux.

La responsable a déclaré que le lancement du programme d'études de troisième cycle représente une étape importante dans la consolidation de la stratégie de gouvernance du SASSCAL, qui vise à transformer les bureaux nationaux en centres d'excellence, afin de permettre aux pays membres d'adopter une approche interdisciplinaire.

Elle a souligné l'accent mis sur les sciences agricoles et nutritionnelles, le génie agricole et les sciences de l'environnement, par le renforcement des capacités, la recherche et le transfert de connaissances.

La secrétaire d'État à la Science, à la Technologie et à l'Innovation a réaffirmé l'engagement de l'Angola en faveur de la coopération scientifique régionale pour générer des connaissances et relever les défis du changement climatique, ainsi que pour promouvoir la gestion durable des ressources naturelles.

Elle a exhorté les universitaires, les scientifiques, les techniciens, les étudiants et toutes les parties prenantes, en particulier ceux de l'Université José Eduardo dos Santos (UJES) et de l'Institut de recherche agronomique (IIA), à saisir cette opportunité de collaboration locale et internationale.

De son côté, la rectrice de l'UJES, Virgínia Lacerda Quartin, a déclaré qu'à ce stade du portefeuille de la SASSCAL, l'Angola compte sept projets de recherche, dont l'université qu'elle dirige coordonne un et participe activement à deux, en partenariat avec des chercheurs des pays membres, dont les résultats sont visibles.

Elle a ajouté que ces projets représentent une avancée majeure dans la recherche scientifique angolaise sur le changement climatique, permettant, entre autres, le développement des capacités, notamment en matière de formation postuniversitaire (master et doctorat), ainsi que l'équipement des laboratoires.

Le doctorat, selon la rectrice, favorisera l'internationalisation des établissements d'enseignement supérieur angolais concernés, à l'occasion des 50 ans de l'indépendance nationale de l'Angola.

Le président du conseil d'administration de la SASSCAL, Gabriel Luís Miguel, a quant à lui déclaré que l'objectif est de garantir que tous les États membres de la SASSCAL aient la possibilité de renforcer leurs capacités scientifiques pour atteindre l'excellence régionale en matière de recherche ou d'investigation scientifique.

Gabriel Luís Miguel a indiqué que des projets sont déjà en cours pour créer les autres programmes de troisième cycle du SASSCAL, notamment en biodiversité et santé humaine, qui seront dispensés au Botswana, dans des terres non forestière autorisées en Zambie, et en données et services climatiques, en Afrique du Sud.

Fondé il y a 12 ans, le SASSCAL a été créé par les gouvernements d'Angola, d'Afrique du Sud, du Botswana, de Namibie et de Zambie, en partenariat avec le gouvernement allemand, en reconnaissance des effets néfastes du changement climatique.

Dans le cadre de ce programme de troisième cycle, l'UJES, fondée en 2009, propose, entre autres, un doctorat en technologie agroalimentaire, ainsi que des masters en médecine vétérinaire, en soins infirmiers obstétricaux et néonatals, et en sciences forestières et environnementales, en plus de diverses spécialisations, telles que les nouvelles technologies appliquées à la santé et à la production de petits ruminants.