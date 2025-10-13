Angola: Le transfert des vols internationaux vers l'aéroport Agostinho Neto s'achève en novembre

Luanda — Les neuf compagnies aériennes opérant en Angola assureront leurs vols commerciaux internationaux depuis l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto (AIAAN) à partir de novembre, mettant ainsi fin à leurs activités à l'aéroport international "4 de Fevereiro" à Luanda", a appris ANGOP.

TAAG (Linhas Aéreas de Angola) sera la première compagnie aérienne à faire ses débuts au nouvel aéroport. Le premier vol international devrait atterrir à l'AIAAN à 3h00 du matin le dimanche 19 octobre, au départ de Johannesburg, en Afrique du Sud.

Selon une source de la compagnie aérienne nationale, le 18 octobre à 23h50, TAAG effectuera son dernier vol international à l'aéroport "4 de Fevereiro", avec un avion à destination de Lisbonne (Portugal).

Avec cette étape, la compagnie aérienne angolaise complète le transfert des vols vers le nouvel aéroport, un processus qui a débuté en novembre 2024, avec des vols intérieurs sur la route Icolo et Bengo/Cabinda/Icolo et Bengo/Soyo (Zaïre), Icolo et Bengo/Saurimo (Lunda-Sul), Icolo et Bengo/Ondjiva (Cunene) et vice versa.

Auparavant, un processus de certification ou d'accréditation du transfert avait été entrepris auprès des autorités angolaises, la phase de transfert des vols étant progressive.

De même, Emirates (la compagnie aérienne des Émirats arabes unis) devrait être la deuxième compagnie à transférer ses vols de l'aéroport 4 de Fevereiro vers l'AIAAN d'ici la fin du mois d'octobre.

Initialement, le transfert des vols internationaux de l'ancien aéroport 4 de Fevereiro vers l'AIAAN était prévu pour mars de cette année, mais a été reporté pour des raisons techniques et opérationnelles.

L'ANGOP a également appris que le principal obstacle au retard de ce transfert était lié au problème de ravitaillement des avions, une situation résolue par l'opérateur aéroportuaire temporaire (ATO) de l'AIAAN, qui s'assure que les conditions techniques et opérationnelles sont réunies pour le transfert des neuf compagnies aériennes.

Outre TAAG et Emirates, Ethiopian Airlines, Air Maroc, AirLink, TAP (Air Portugal), Air France, Fly Emirates, Qatar Airways et Lufthansa (Allemagne) exploitent des vols internationaux en Angola.

À propos de l'AIAAN

Situé dans la municipalité de Bom Jesus, dans la province d'Icolo e Bengo, l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto (AIAAN) a été inauguré par le Président de la République, João Lourenço, le 10 novembre 2023.

Cet aéroport s'étend sur 1 324 hectares et peut accueillir 15 millions de passagers et 130 000 tonnes de fret par an.

Doté de deux pistes doubles, l'aéroport AIAAN est équipé pour accueillir, entre autres, des Boeing 747 et des A380, ces derniers étant considérés comme les plus gros avions commerciaux au monde.

Dans le cadre de la construction de cette infrastructure aéroportuaire, des conditions ont été créées pour l'accès des transports publics au nouvel aéroport, trains et bus, à savoir la construction de nouvelles gares à Bungo, Musseques, Viana et Baia, en plus d'une gare de correspondance au terminal ferroviaire de l'aéroport.