Angola: L'exécutif recherche des financements pour Moxico Leste en Arabie saoudite

Cazombo — Le vice-gouverneur chargé des affaires politiques, sociales et économiques de Moxico Leste, Pedro Camilo Sapula, a participé au Forum d'investissement à Riyad, capitale de l'Arabie saoudite, afin de conclure des partenariats et des financements pour le développement socio-économique de cette nouvelle province angolaise.

Pedro Camilo Sapula faisait partie de la délégation angolaise de la Chambre de commerce et d'industrie Angola-Arabie saoudite, qui, pendant cinq jours, a rencontré plusieurs entités saoudiennes, dont des entreprises leaders des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des mines.

La délégation a également rencontré le Fonds saoudien pour le développement industriel et la Saudi EXIM Bank, avec lesquels elle a discuté des options de financement potentielles pour des projets structurants à Moxico Leste.

Pedro Sapula a qualifié la participation au forum d'« expérience extrêmement positive », soulignant que cette initiative avait permis de mettre en valeur le potentiel économique de la province, d'attirer des investisseurs et d'établir des partenariats stratégiques susceptibles de stimuler la création d'emplois, notamment pour les jeunes, et d'améliorer les conditions de vie de la population locale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« C'était une occasion unique de mettre en valeur les atouts de Moxico Leste et d'obtenir un soutien concret pour accélérer son développement », a déclaré le vice-gouverneur.

L'Arabie saoudite, première économie du Moyen-Orient, est en pleine phase de diversification économique, axée sur les infrastructures, la technologie, les services et l'agriculture, dans le cadre d'une stratégie visant à réduire sa dépendance aux hydrocarbures. YD/LUZ