Angola: Bope et Escolinha do Namibe sacrés champions nationaux

12 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Lubango — Les équipes du Bope (masculin) et de l'Escolinha do Namibe (féminin) ont été sacrées championnes nationales juniors de volley-ball après avoir remporté les finales qui se sont déroulées depuis le 6 octobre dans la province de Huíla.

Chez les hommes, le Bope de Namibe a battu l'équipe mixte de Huíla 3-2 (25-22, 23-25, 20-25, 25-23 et 15-13), assurant ainsi le titre à Namibe au terme d'un match équilibré.

Chez les femmes, l'Escolinha de Namibe a confirmé sa suprématie en s'imposant 3-0 (25-13, 25-23 et 25-19) face au Clube Desportivo Império de Huíla

Grâce à ces victoires, Namibe renforce sa position parmi les puissances émergentes du volleyball national.

Ekisso Kalui, du Bope de Namibe, et Ana Paulo, de l'Escolinha de Namibe, ont été élus MVP de la compétition.

L'équipe masculine des Salesianos de Benguela a terminé troisième, battant l'União Desportiva da Huíla 3-1 (26-16, 25-21, 27-29 et 25-27).

Chez les femmes, l'équipe des Salesianos de Benguela a également terminé troisième, s'imposant face à l'União Desportiva da Huíla 3-0 (25-16, 25-11, 25-11 et 25-11).

Hernani Bastos, vice-président de la Fédération angolaise de volley-ball chargé des services techniques, a qualifié l'événement de positif, saluant la participation des équipes. Cependant, il a regretté l'absence de Luanda et de nombreuses autres provinces du championnat national.

« Il ne nous reste plus qu'à nous préparer pour les championnats seniors, qui débuteront mardi prochain avec la participation de huit provinces », a-t-il déclaré.

