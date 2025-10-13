Afrique: L'Angola souhaite renforcer les relations économiques avec la Guinée Conakry

Luanda — L'ambassadeur d'Angola en Guinée Conakry, Eustáquio Quibato, a récemment réaffirmé l'engagement du gouvernement angolais à renforcer les relations diplomatiques et la coopération économique et commerciale entre les deux pays.

Cet engagement a été réaffirmé lors de la présentation de ses lettres de créance au président de la Guinée Conakry, Mamady Doumbouya, qui autorisent le diplomate angolais à exercer ses fonctions dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, selon un communiqué de presse consulté par ANGOP ce dimanche.

Selon le document, la cérémonie s'est déroulée au palais présidentiel Mohammed V à Conakry, marquant officiellement le début des fonctions diplomatiques de l'ambassadeur angolais en Guinée-Bissau.

La cérémonie s'est déroulée sous le signe du renforcement de la coopération économique et de la recherche de nouvelles opportunités commerciales entre les deux pays africains.

« Avec cette accréditation, nous souhaitons créer les conditions nécessaires à la reprise des travaux de la Commission mixte bilatérale et à la mise à jour et au renforcement des accords de coopération dans les domaines économique et commercial », a-t-il souligné.

Eustáquio Quibato a été nommé en mars 2023 par le président angolais João Lourenço. Fort d'une solide carrière diplomatique, il a exercé des fonctions similaires au Nigéria, au Bénin et au Niger.

Cette nomination s'inscrit dans un contexte de regain d'intérêt pour le renforcement des liens historiques entre l'Angola et la Guinée Conakry, dont les relations remontent à la période de la lutte pour l'indépendance.

À 60 ans, Eustáquio Januário Quibato est titulaire d'un master en stratégie, d'une licence en économie et d'un diplôme en relations internationales de l'Académie russe d'études africaines et du Centre d'études stratégiques de Brasilia, au Brésil.

Il a également obtenu deux diplômes de troisième cycle en pédagogie et en théorie de la stratégie au Portugal, ainsi que des études en géostratégie au Centre d'études stratégiques de Munich, en Allemagne.

Sa carrière diplomatique a débuté à la fin des années 1980 comme deuxième secrétaire de la Mission des États de première ligne en Namibie. En 1991, il a assumé le poste de consul général d'Angola à Oshakati, puis a été nommé chef adjoint de la mission diplomatique en Zambie.

En 2014, le diplomate a commencé à représenter l'Angola en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Nigéria.

Sous la direction du président Sékou Touré, la Guinée a été l'un des premiers pays africains à soutenir le MPLA, mouvement dirigé par Agostinho Neto, en lui fournissant un soutien logistique et une formation militaire pendant la guerre d'indépendance angolaise (1961-1974). AB/QCB/LUZ