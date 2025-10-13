Angola: L'Angola consolide son rôle dans la pacification du continent - Diplomate

L'ambassadeur d'Angola en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine (UA), Miguel Bembe, a récemment souligné à Bruxelles le rôle croissant de son pays dans le programme africain de paix, de sécurité et de développement.

S'adressant à la presse angolaise en marge du deuxième Forum Global Gateway 2025, qui s'est tenu jeudi à Bruxelles, le diplomate, membre de la délégation présidentielle, a déclaré que Luanda renforçait son rôle dans la prévention et la résolution des conflits, ainsi que dans la mobilisation de financements pour les infrastructures stratégiques en Afrique.

L'ambassadeur a qualifié de positive la performance de l'Angola à la présidence tournante du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine, soulignant le dynamisme et l'ampleur des initiatives entreprises durant son mandat.

« L'Angola a assumé la présidence du CPS en juillet 2024 et l'a reprise en septembre 2025, organisant des réunions à tous les niveaux : technique, diplomatique, militaire, ministériel et avec les chefs d'État. Son programme était chargé, combiné à la présidence de l'Union africaine », a déclaré Miguel Bembe.

Parmi les étapes clés du leadership angolais, le diplomate a souligné la réunion ministérielle du 30 septembre, consacrée au conflit au Sahel, l'une des priorités de la diplomatie angolaise.

Il a rappelé que le président de la République, João Lourenço, avait nommé le ministre des Affaires étrangères, Téte António, envoyé spécial pour cette région, réaffirmant ainsi l'engagement de l'Angola en faveur du dialogue, de la réconciliation et de la paix.

« Fort de son expérience acquise après 27 ans de conflit, l'Angola cherche à contribuer activement à la paix en Afrique. Nous avons proposé d'accueillir un sommet des chefs d'État sur le Sahel et nous travaillons à cet objectif », a révélé l'ambassadeur.

La région du Sahel, bande de terre s'étendant de l'Atlantique à la mer Rouge et englobant des pays comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie, est confrontée à de multiples défis, notamment les coups d'État, l'extrémisme violent, le changement climatique et les crises alimentaires.

Miguel Bembe a souligné que la diplomatie angolaise s'efforçait également de promouvoir des réponses structurelles aux causes profondes des conflits africains, telles que la pauvreté, la faim et le sous-développement.

Selon le diplomate, ce point était au coeur de la réunion de haut niveau convoquée par le Président João Lourenço en marge de la 80e Assemblée générale des Nations Unies à New York, sous le thème « Revitaliser la prévention et la résolution des conflits en Afrique ».

Sommet sur le financement des infrastructures

L'ambassadeur a indiqué que les préparatifs du 3e Sommet sur le financement du développement des infrastructures en Afrique, qui se tiendra du 28 au 31 octobre à Luanda, sous la coordination du gouvernement angolais et de la Commission de l'Union africaine, étaient en cours.

Selon le diplomate, cet événement vise à attirer des financements internationaux pour des projets structurants, notamment le corridor de Lobito, dans la province de Benguela.

« L'Afrique doit développer ses infrastructures pour assurer l'intégration régionale et une croissance durable. Le financement reste le principal obstacle, et ce sommet représente une réelle opportunité de mobiliser les partenaires publics et privés », a-t-il déclaré.

Miguel Bembe a révélé que la réunion devrait aboutir à une déclaration stratégique finale, qui sera soumise au Comité des représentants permanents de l'UA plus tard ce mois-ci.

L'Angola renforce sa présence internationale

À seulement quatre mois de la fin du mandat de l'Angola à la présidence de l'Union africaine, l'ambassadeur Miguel Bembe a évité de dresser un bilan définitif, soulignant toutefois l'impact des initiatives menées par João Lourenço, président en exercice de l'organisation continentale.

Parmi les actions en cours, le diplomate a mentionné le Sommet sur le financement des infrastructures, le 6e Sommet Union africaine-Union européenne, prévu en novembre, et le projet de Sommet du Sahel, des initiatives qui, selon lui, démontrent « l'engagement et la crédibilité internationale de l'Angola ».

Miguel Bembe a également souligné l'implication active du Président João Lourenço dans des dossiers tels que la lutte contre le terrorisme, les changements anticonstitutionnels de gouvernement et l'instabilité dans des régions comme Cabo Delgado, au Mozambique.

« L'Angola s'affirme aujourd'hui comme un pays engagé en faveur de la paix, de la sécurité et du développement durable en Afrique », a conclu l'ambassadeur.