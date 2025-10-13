Congo-Brazzaville: Coopération économique - Des entreprises belges à la quête des opportunités d'affaires au pays

13 Octobre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Firmin Oyé

En mission économique au Congo, des entreprises belges, près d'une vingtaine, ont organisé, le 13 octobre à Brazzaville, une table ronde avec les investisseurs congolais. L'occasion leur a permis d'explorer les opportunités d'affaires qu'offre le pays afin de cibler les secteurs d'intervention.

Dix-huit entreprises belges au total sont actuellement en mission économique au Congo. Jusqu'au 17 octobre, elles auront des échanges d'affaires à Brazzaville et à Pointe-Noire pour explorer les opportunités d'investissements. A l'ouverture de la table ronde, trois thématiques ont été développées pour permettre à chacune des entreprises belges d'identifier les secteurs de compétence.

Co-animée par quatre sachants, la première thématique a été intitulée « République du Congo et opportunités d'affaires ». Dans le fond, ces experts dont le président de l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo, Michel Djombo, et le représentant adjoint du Programme des Nations unies pour le développement au Congo, Henry René Diouf, ont présenté aux chefs d'entreprises belges les potentialités économiques que regorge le Congo, mais aussi les opportunités d'investissements que le pays peut leur offrir.

De l'agriculture à la production pétrolière, en passant par les travaux publics et bien d'autres secteurs, ces experts ont assuré aux entreprises belges que le Congo est une terre d'affaires.

Développant le deuxième thème sur « Le développement du secteur de la construction en République du Congo », les quatre panélistes, parmi lesquels la cheffe de coopération adjointe de l'Union européenne au Congo, Federica Petrucci, ont eux aussi montré aux partenaires belges que le secteur des travaux publics au Congo est en plein essor et connaît une dynamique propulsée par le développement de nombreuses infrastructures majeures à travers le pays, pour lesquelles leur intervention est la bienvenue.

S'agissant du dernier thème intitulé « Enjeux et perspectives des infrastructures : quelle place pour le secteur privé ? », les orateurs ont assuré les entreprises belges que le secteur privé joue un rôle capital dans leur mise en oeuvre. Ils les ont donc invités à s'y impliquer.

Ayant été édifiées sur les potentialités congolaises, les chefs d'entreprises belges ont eu, à l'issue des échanges, des rencontres directes avec leurs homologues congolais. Ils ont conclu des partenariats devant permettre d'amorcer une coopération gagnant-gagnant.

La mission est co-organisée par l'ambassade de Belgique à Brazzaville et celle du Congo à Bruxelles, en partenariat avec les Chambres de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Brazzaville et de Pointe-Noire ainsi que de l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo.

