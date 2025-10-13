Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - Réunion des prix des bruts produits au pays

La réunion de fixation des prix fiscaux des hydrocarbures bruts produits en République du Congo et commercialisés au cours du troisième trimestre 2025 s'est tenue du 8 au 10 octobre à Pointe-Noire, sous l'égide de Bruno Jean Richard Itoua, ministre des Hydrocarbures.

Au troisième trimestre 2025, les bruts congolais ont affiché les différentiels compris entre -1,215 et 0,550 dollar par baril. Les cargaisons ont été négociées selon les cas avec la pricing period (5 jours après BL ou la moyenne mensuelle).

Les moyennes trimestrielles pondérées aux productions des différentes qualités sont les suivantes :

Pour le Djeno Mélange : 68,249 dollars par baril avec un différentiel de -0,531 dollar par baril par rapport au Brent daté ;

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour le Nkossa Blend : 68 ,815 dollars par baril avec un différentiel de -0,235 dollar par baril par rapport au Brent daté ;

Pour le Yombo : 70,402 dollars par baril avec un différentiel de 0,830 dollar par baril par rapport au Brent daté ;

Pour le Nkossa-Butane : 46,454 dollars par baril avec un différentiel nul par rapport aux cargaisons de Butane North West Europ(NWE) ;

Pour le Nkossa-Propane : 26,847 dollars par baril avec un différentiel de -1,618 dollar par rapport aux cargaisons de Propane Mont Belvieu.

La moyenne trimestrielle des prix fiscaux des hydrocarbures au troisième trimestre 2025 est de 69,155 dollars par baril, avec un différentiel trimestriel de 0,021 dollar par baril.

Clôturant les travaux de cette rencontre, le ministre des Hydrocarbures a signifié que le troisième trimestre a confirmé que l'industrie pétrolière congolaise évolue dans un environnement mondial toujours plus complexe, marqué par les révolutions rapides tant sur le plan économique que géopolitique.

«Notre stratégie nationale s'articule autour de trois piliers fondamentaux, à savoir augmenter la production, moderniser les infrastructures, et valoriser nos ressources de manière inclusive mais aussi suprême », a-t-il déclaré.

Cette réunion a été organisée par la société Wing-Wah. La prochaine est prévue du 7 au 9 janvier prochain et sera organisée par la société Eni Congo.