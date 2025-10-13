Afrique: Taekwondo - Brillante participation des Congolais à African Open serie zone 4

13 Octobre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rude Ngoma

Une délégation des Diables rouges taekwondo a dignement représenté le Congo, du 11 au 12 octobre à Ndjamena, au Tchad, lors du tournoi de la sous-région Afrique centrale dénommé African Open série zone 4. Elle a remporté quatre médailles dont deux en or et deux autres en bronze.

Malgré l'effectif très réduit de la délégation congolaise, la moisson a été bonne. Avec seulement quatre athlètes et quelques membres du staff technique, les Congolais ont donné le meilleur d'eux-mêmes puisque Dorcia Nichelvie a obtenu la médaille d'or chez les juniors des - 55kg. Elle a ainsi dominé Malein Oyiba du Gabon, Emilie Nadjilem et Stephanie Neradene du Tchad. Son compatriote, Jamalle Altesse, l'a imité en battant tous ses adversaires (Levy Obiang du Gabon et Yaya Mahamat Ali du Tchad), toujours chez les - 55 kg. Neem Kereine (-63 kg) et Jonathan Bouassa (-58 kg) se sont contentés des médailles de bronze.

Cette compétition de taekwondo a rassemblé des athlètes des pays de la sous-région au stade polyvalent de Diguel. Elle a non seulement mis en avant le talent des combattants, mais a également inclus une formation pour les arbitres, contribuant ainsi à l'amélioration des standards du sport.

Les athlètes étaient venus de quatre pays, à savoir le Cameroun, le Gabon, la République du Congo, la République démocratique du Congo et du Tchad, le pays hôte.

