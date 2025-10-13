Congo-Brazzaville: Bourses du Centre d'excellence d'Oyo 2025 - Les étudiants sensibilisés

Une délégation du Centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, conduite par sa directrice exécutive, le Dr Maryse Nkoua Ngavouka, a éclairé la lanterne des étudiants des Universités Denis-Sassou-N'Guesso et Marien-Ngouabi sur les enjeux de la deuxième édition du programme national des bourses de recherche que cette structure leur offre.

Les critères et la procédure pour candidater, l'importance de postuler, les opportunités qu'offrent les bourses de recherche mises à disposition ont été au coeur des échanges entre les membres de la délégation du Centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique et les étudiants des Universités Denis-Sassou-N'Guesso et Marien-Ngouabi. Ces bourses sont destinées aux étudiants congolais inscrits en master 2 ou en post-master.

« Ce programme national de bourses de recherche vise à encourager l'excellence académique et scientifique au Congo, à soutenir des projets de recherche innovants dans les domaines des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, et à promouvoir des solutions adaptées aux besoins énergétiques du pays », a expliqué Royal Choupin Louembet, un expert en énergies renouvelables évoluant au sein du Centre d'excellence.

Les bourses, attribuées à partir de janvier 2026, offriront aux bénéficiaires une allocation mensuelle, l'hébergement au Centre d'excellence d'Oyo, ainsi qu'un accès privilégié à ses laboratoires et à son encadrement scientifique. L'efficacité énergétique passive et active, la production de l'électricité à travers des micro-centrales, des systèmes d'hybridation des sources d'énergies solaires et photovoltaïques, la valorisation des déchets figurent parmi les domaines concernés.

Les étudiants y voient une opportunité à saisir afin de réaliser leurs projets de recherche. « Cette initiative du Centre d'excellence d'Oyo aide à développer l'esprit scientifique au sein de la communauté estudiantine. C'est une opportunité à saisir car nous devons nous impliquer dans la science pour faire avancer notre pays », a déclaré Mike Gamouaya, étudiant en post-master, spécialiste de la valorisation de bio ressources.

C'est sur le site officiel du Centre d'excellence d'Oyo : www.ceo.cg. que les postulants sont appelés à soumettre leurs candidatures.