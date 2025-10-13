Congo-Brazzaville: Bourses du Centre d'excellence d'Oyo 2025 - Les étudiants sensibilisés

13 Octobre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rominique Makaya

Une délégation du Centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, conduite par sa directrice exécutive, le Dr Maryse Nkoua Ngavouka, a éclairé la lanterne des étudiants des Universités Denis-Sassou-N'Guesso et Marien-Ngouabi sur les enjeux de la deuxième édition du programme national des bourses de recherche que cette structure leur offre.

Les critères et la procédure pour candidater, l'importance de postuler, les opportunités qu'offrent les bourses de recherche mises à disposition ont été au coeur des échanges entre les membres de la délégation du Centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique et les étudiants des Universités Denis-Sassou-N'Guesso et Marien-Ngouabi. Ces bourses sont destinées aux étudiants congolais inscrits en master 2 ou en post-master.

« Ce programme national de bourses de recherche vise à encourager l'excellence académique et scientifique au Congo, à soutenir des projets de recherche innovants dans les domaines des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, et à promouvoir des solutions adaptées aux besoins énergétiques du pays », a expliqué Royal Choupin Louembet, un expert en énergies renouvelables évoluant au sein du Centre d'excellence.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les bourses, attribuées à partir de janvier 2026, offriront aux bénéficiaires une allocation mensuelle, l'hébergement au Centre d'excellence d'Oyo, ainsi qu'un accès privilégié à ses laboratoires et à son encadrement scientifique. L'efficacité énergétique passive et active, la production de l'électricité à travers des micro-centrales, des systèmes d'hybridation des sources d'énergies solaires et photovoltaïques, la valorisation des déchets figurent parmi les domaines concernés.

Les étudiants y voient une opportunité à saisir afin de réaliser leurs projets de recherche. « Cette initiative du Centre d'excellence d'Oyo aide à développer l'esprit scientifique au sein de la communauté estudiantine. C'est une opportunité à saisir car nous devons nous impliquer dans la science pour faire avancer notre pays », a déclaré Mike Gamouaya, étudiant en post-master, spécialiste de la valorisation de bio ressources.

C'est sur le site officiel du Centre d'excellence d'Oyo : www.ceo.cg. que les postulants sont appelés à soumettre leurs candidatures.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.