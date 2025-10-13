Congo-Brazzaville: Solidarité - Des kits scolaires et des crèmes solaires pour des élèves albinos

L'Association Jhony-Chancel pour les albinos (AJCA) et l'association « Redonner le sourire » ont remis, le 11 octobre à Brazzaville, des kits scolaires, des crèmes solaires et d'autres produits essentiels d'entretien de la peau aux élèves albinos.

L'acte de générosité a été posé en présence de plusieurs invités et partenaires. La porte-parole de l'AJC, Sylvia Okandzé, a rappelé que l'éducation demeure l'une des clés essentielles du développement personnel et collectif. Selon elle, scolariser les enfants, c'est leur donner la chance de rêver, d'espérer et de bâtir un avenir meilleur. C'est aussi préparer les citoyens responsables de demain, capables de contribuer activement à l'essor de la société. C'est pour quoi, à travers cette remise de kits scolaires, cette association souhaite encourager les enfants à poursuivre leurs études avec courage et détermination, malgré les défis qu'ils peuvent rencontrer.

« De même, la distribution de produits solaires et de soins adaptés vise à protéger leur santé, car une peau bien protégée, c'est une vie mieux préservée. Nous ne saurions poursuivre sans exprimer notre profonde gratitude à monsieur le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Réforme de l'Etat, Jean Luc Okio, pour sa présence parmi nous et l'attention bienveillante qu'il accorde à nos actions. Nous tenons également à exprimer notre reconnaissance à l'ambassade de la Fédération de Russie pour son appui constant et son accompagnement dans nos actions », a-t-elle déclaré.

Créée en 2014, l'AJCA a pour but d'aider et de promouvoir les capacités intellectuelles et sociales des personnes atteintes d'albinisme (PAA). Au fil des années, elle s'est illustrée par son dévouement et son humanisme, allant bien au-delà de la seule promotion éducative. Face aux nombreuses difficultés rencontrées par les PAA, notamment dans le domaine de la santé, le président de l'AJCA, Jhony Chancel Ngamouana, a pris l'initiative, le 21 avril 2017, d'ouvrir une clinique spécialisée offrant gratuitement des soins, des traitements adaptés et même des évacuations sanitaires à ceux qui en ont besoin. Ce geste de coeur et d'engagement social a marqué un tournant décisif dans la prise en charge des PAA au Congo et dans la sous-région. Les médecins de cette clinique ont souvent bénéficié de l'expertise de certains spécialistes venus, entre autres, du Mali, de l'Ouganda, de la Belgique et de la Russie.

« Vous savez que l'éducation est une chose essentielle dans la vie d'un être humain et surtout en ce qui nous concerne, la communauté des personnes vivant avec l'albinisme. Nous sommes une minorité qui doit être éduquée et dans ce cadre-là, nous encourageons les parents à envoyer leurs enfants à l'école...Les fournitures scolaires que nous distribuons sont toujours accompagnées des crèmes solaires. Les crèmes solaires sont très importantes pour leur permettre de se protéger contre les rayons de soleil et de partir pour l'école en toute tranquillité », a conclu le président du Réseau des organisations des personnes vivant avec albinisme d'Afrique centrale.