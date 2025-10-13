Maroc: La Bourse de Casablanca ouvre en bonne mine

13 Octobre 2025
Maghreb Arabe Presse (Rabat)

Bourse (Casablanca) - La Bourse de Casablanca a ouvert en bonne mine lundi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,52% à 18.645,68 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, gagnait 0,49% à 1.509,47 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, s’appréciait de 0,45% à 1.266,94 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes capitalisations, avançait, quant à lui, de 0,77% à 1.870,39 pts.

Aux valeurs individuelles, Société des Boissons du Maroc (+7,37% à 2.285 DH), BMCI (+6,87% à 587,8 DH), Microdata (+6,67% à 832 DH), IB Maroc.com (+4,04% à 76,99 DH) et Delta Holding (+3,68% à 79 DH) signaient les plus fortes hausses.

En revanche, S.M Monétique (-2,9% à 602 DH), Med Paper (-2,7% à 28,11 DH), Auto Hall (-2,47% à 94 DH), Vicenne (-2,15% à 460 DH) et Afriquia Gaz (-1,9% à 4.022 DH) affichaient les plus fortes baisses.

Vendredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,27%.

