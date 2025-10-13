Madagascar: CAPSAT saison II

16 ans et demi après, les Malgaches se voient servir le même plat. Assaisonné à la même sauce populaire.

CAPSAT saison II

Le seul nom du CAPSAT rappelle la « révolution orange » de 2009 qui avait connu un tournant décisif après la déclaration de ralliement d'un groupe d'officiers - en majorité des Colonels - dont la base arrière était le camp situé à Soanierana. Là même où le Colonel Michaël Randrianirina, entouré de sa « troupe », a déclaré samedi matin, se ranger du côté du peuple.

Dans la foulée, les manifestants ont appelé les militaires à sortir de leur caserne pour apporter un appui « blindé » dans la prise de la Place du 13 mai. En 2009, les « mutins » du CAPSAT avaient désigné unilatéralement le Colonel André Ndriarijaona comme nouveau Chef d'Etat-Major Général de l'Armée Malagasy.

L'histoire est un éternel recommencement avec le parachutage par le CAPSAT version 2025 du général de division Démosthène Pikulas à la tête de l'Etat-major général des Forces armées. Sans décret de nomination comme en 2009. Les similitudes s'arrêtent là, du moins à ce stade, puisque si le nouveau CEMGAM a été installé dans le feu de l'action à Andohalo en 2009, le Q.G de commandement de l'Armée reste pour l'instant à Soanierana.

Le ministre des Forces Armées, le général de division Manantsoa Rakotoarivelo Deramasinjaka reste également à Ampahibe où son prédécesseur en 2009, le vice-Amiral Mamy Ranaivoniarivo en 2009 avait été contraint à la démission par les hommes menés notamment par les Commandants Charles Andrianasoavina et Lylison René de Roland. La présence actuelle de ce dernier dans le camp - au propre comme au figuré - de Soanierana rappelle davantage le CAPSAT saison I.