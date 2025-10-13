Dans un contexte de forte tension nationale, la Gendarmerie nationale vient de connaître un basculement majeur de son commandement. Depuis le camp Fort-Duchesne, le général de brigade Mamelison Mbina Nonos a annoncé ce samedi la prise en main du commandement de la Gendarmerie nationale, au nom du FIGN (Forces d'Intervention de la Gendarmerie Nationale).

Dans une déclaration, le général Mbina Nonos a ouvertement exprimé son respect envers les victimes des récents affrontements liés aux mouvements populaires, ainsi que sa compassion envers les familles endeuillées et les blessés. Il a également présenté ses excuses pour les « dérives » et les « excès » qui ont émaillé les événements, reconnaissant que le pays est « tombé dans une impasse ».

« Madagascar est tombé dans une situation critique. Nous entendons la souffrance du peuple malgache et sa volonté de changer l'histoire pour un avenir meilleur », a-t-il déclaré, avant de saluer le rôle des jeunes de la génération Z, « réveillés et porteurs d'un nouvel espoir ».

Ainsi, tous les commandements de la Gendarmerie, qu'il s'agisse des CIRGN (circonscription régionaux) ou des unités spécialisées, ne doivent désormais recevoir d'ordres que du camp Fort-Duchesne, siège du FIGN. Toujours dans son discours, Gal Mbina Nonos a également ordonné l'arrêt immédiat de toute utilisation disproportionnée de la force et des « actes indignes envers les concitoyens ». « La Gendarmerie est une force destinée à protéger le peuple, non à défendre des intérêts particuliers », a -t- il martelé.

Cette annonce intervient alors que le pays traverse une période de fortes mobilisations populaires et de profondes tensions au sein des forces armées, notamment après des heurts ayant coûté la vie à un militaire et deux civils. Prenant les devants, la CIRGN Antananarivo, par le biais de sa page facebook nouvellement réactivée, reconnaît publiquement l'appel de ce nouveau commandement.