Afrique de l'Est: Maurice - Atterrissage d'urgence d'un avion privé avec Christian Ntsay et Mamy Ravatomanga

Le gouvernement mauricien a confirmé, dans un communiqué officiel, l'atterrissage d'urgence, dans la nuit de samedi à dimanche, d'un avion privé en provenance de Madagascar ayant à bord, l'ancien Premier ministre malgache Christian Ntsay et de Mamy Ravatomanga, accompagnés de leurs épouses et de l'équipage.

Selon le communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères de Maurice, en date d'hier, le vol privé immatriculé 5R HMR a atterri vers une heure du matin sur le territoire mauricien. Les autorités locales ont indiqué ne pas être « satisfaites des conditions dans lesquelles ce vol privé a été autorisé à atterrir », précisant qu'une communication complémentaire sera faite ultérieurement pour éclaircir les circonstances de cette arrivée imprévue.

Dans le même texte, le gouvernement mauricien s'est exprimé sur la crise politique en cours à Madagascar, se disant « profondément inquiet » de la tournure des événements et appelant « toutes les parties malgaches à la retenue et au dialogue ». Port-Louis s'est également associé à l'appel de l'Union africaine, qui encourage la poursuite du processus de médiation et le respect du cadre constitutionnel pour un « retour à la normalité institutionnelle et à la paix ».

Toujours dans le même communiqué, les autorités mauriciennes ont tenu à démentir toute ingérence dans les affaires internes de Madagascar, en réaction à des messages diffusés sur les réseaux sociaux évoquant une implication de Maurice dans la situation politique malgache. Quant aux passagers du vol 5RHMR, il n'est pas encore mentionné si des mesures particulières ont été prises à leur égard depuis leur arrivée sur le sol mauricien.