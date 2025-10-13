Madagascar: Ministre Aina Randriambelo - La Police nationale reste aux côtés du peuple

La ministre de la Sécurité publique, Aina Randriambelo Mandimbin'ny Aina, a marqué de sa présence le rassemblement organisé ce samedi 12 octobre 2025 sur le parvis d'Analakely, à Antananarivo. Cette visite, empreinte de respect et d'écoute, a été l'occasion pour la ministre de réaffirmer la mission essentielle de la Police nationale : protéger et servir le peuple malgache.

Accompagnée du directeur général de la Police nationale, Dany Marius Rakotozanany, et de plusieurs hauts responsables, la ministre a tenu à s'entretenir avec les organisateurs de l'événement, dédié à la mémoire des victimes des récentes manifestations.

Elle a salué leur démarche pacifique tout en rappelant que la présence policière vise avant tout à prévenir les débordements et à garantir la sécurité de tous. « La Police nationale agit pour éviter toute forme de désordre ou d'abus. Elle veille à ce que chaque manifestation se déroule dans le respect de la loi et des valeurs républicaines », a-t-elle déclaré.

Une ministre à l'écoute du terrain

Face aux tensions qui ont secoué la capitale depuis le 25 septembre, Aina Randriambelo a lancé un appel au calme et à la responsabilité. Elle a insisté sur la nécessité d'éviter les actes de vandalisme, les pillages ou toute destruction de biens publics et privés.

La ministre a également profité de sa venue pour rencontrer les commerçants d'Analakely, directement touchés par les récents troubles. Ces derniers ont exprimé leurs inquiétudes quant à la sécurité de leurs activités quotidiennes. En réponse, la ministre les a assurés de la vigilance et de la disponibilité constantes des forces de l'ordre.

« Les policiers sont là pour vous protéger et vous aider. N'hésitez jamais à aller vers eux si vous voyez quelque chose d'inquiétant », a-t-elle rappelé avec bienveillance. Par cette visite symbolique et ses mots forts, Aina Randriambelo a voulu envoyer un message clair : la Police nationale est et restera aux côtés du peuple, fidèle à sa devise « Polisy, miaro sy manampy ny vahoaka ».

Une police unie et déterminée

Dans la même journée, la Confédération Syndicale de la Police Nationale (CSPN) a publié une déclaration officielle pour témoigner de la solidarité de l'ensemble du corps policier avec les familles endeuillées et les victimes des récentes violences.

La CSPN, qui regroupe agents, inspecteurs, officiers et commissaires de police, a tenu à rappeler que la Police nationale reste unie, professionnelle et fidèle à ses valeurs de justice et d'intégrité. « Nous restons engagés dans notre mission de protection du peuple malgache, dans le respect des lois et des droits humains », souligne le communiqué. Les policiers affirment poursuivre leur travail jour et nuit pour garantir la sécurité, la paix et la stabilité du pays.