Madagascar: Armée malagasy - Le nouveau CEMGAM, Gal Pikulas prend le commandement

L'Armée a un nouveau Chef d'Etat-major Général de l'Armée malagasy (CEMGAM). Le Général de Division Pikulas Démosthène a pris ses fonctions hier, à l'issue d'une cérémonie de passation organisée au siège de l'État-Major à Andohalo.

Cette nomination intervient au lendemain de la déclaration des militaires regroupés au sein du Capsat, qui ont répondu à « l'appel du peuple » en prônant le retour au calme et la restauration de l'ordre public après plusieurs jours de tension.

La passation de commandement s'est déroulée dans un climat d'apaisement et de fraternité militaire, entre le Général de Division Deramasinjaka Manantsoa Rakotoarivelo, désormais ministre des Forces Armées, et son successeur, le Général de Division Pikulas Démosthène.

La cérémonie a réuni de nombreux officiers généraux, officiers supérieurs et soldats issus des différentes composantes de l'armée malagasy. Tous ont salué la continuité de la hiérarchie militaire et la stabilité retrouvée au sein des Forces armées.

Dans son allocution, le nouveau CEMGAM a réaffirmé sa détermination à rétablir rapidement la paix et la sécurité, garantes de la protection du peuple et de ses biens. Il a également souligné la nécessité de préserver l'unité et la cohésion des forces armées.

Pour sa part, l'actuel ministre des Forces Armées a rendu hommage aux militaires « qui ont su se dresser pour le bien du peuple » et rappelé que l'armée malagasy demeure unie et solidaire, au service de la nation.

À l'issue de la cérémonie, le nouveau CEMGAM a rejoint immédiatement son bureau à Andohalo pour assurer la continuité du commandement et la reprise effective des activités au sein de l'État-Major général. Notons que, contrairement à la dernière restructuration de l'armée, l'État-major des armées a été rebaptisé État-major général de l'armée malagasy.