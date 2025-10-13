Madagascar: Armée malagasy - Le nouveau CEMGAM, Gal Pikulas prend le commandement

13 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)

L'Armée a un nouveau Chef d'Etat-major Général de l'Armée malagasy (CEMGAM). Le Général de Division Pikulas Démosthène a pris ses fonctions hier, à l'issue d'une cérémonie de passation organisée au siège de l'État-Major à Andohalo.

Cette nomination intervient au lendemain de la déclaration des militaires regroupés au sein du Capsat, qui ont répondu à « l'appel du peuple » en prônant le retour au calme et la restauration de l'ordre public après plusieurs jours de tension.

La passation de commandement s'est déroulée dans un climat d'apaisement et de fraternité militaire, entre le Général de Division Deramasinjaka Manantsoa Rakotoarivelo, désormais ministre des Forces Armées, et son successeur, le Général de Division Pikulas Démosthène.

La cérémonie a réuni de nombreux officiers généraux, officiers supérieurs et soldats issus des différentes composantes de l'armée malagasy. Tous ont salué la continuité de la hiérarchie militaire et la stabilité retrouvée au sein des Forces armées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans son allocution, le nouveau CEMGAM a réaffirmé sa détermination à rétablir rapidement la paix et la sécurité, garantes de la protection du peuple et de ses biens. Il a également souligné la nécessité de préserver l'unité et la cohésion des forces armées.

Pour sa part, l'actuel ministre des Forces Armées a rendu hommage aux militaires « qui ont su se dresser pour le bien du peuple » et rappelé que l'armée malagasy demeure unie et solidaire, au service de la nation.

À l'issue de la cérémonie, le nouveau CEMGAM a rejoint immédiatement son bureau à Andohalo pour assurer la continuité du commandement et la reprise effective des activités au sein de l'État-Major général. Notons que, contrairement à la dernière restructuration de l'armée, l'État-major des armées a été rebaptisé État-major général de l'armée malagasy.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.