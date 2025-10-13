Madagascar: Douanes - 57 600 cartouches de cigarettes de contrefaçon détruites

La Douane malagasy et le groupe Imperial Brands Madagascar, société-mère de PROMODIM, réaffirment et confirment leur engagement à démanteler les réseaux de contrebande et de contrefaçon.

Le partenariat entre les deux entités ont permis le démantèlement, d'une tentative d'introduction de 57 600 cigarettes contrefaites de la marque Good Look.

Conteneur suspect

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Grâce en effet à une opération de contrôle ciblée, menée sur la base d'informations transmises par la douane réunionnaise, un conteneur suspect a été ouvert, révélant la présence de 1 152 cartons de cigarettes de contrefaçon, deux cartons de rubans adhésifs portant la mention "Imperial Tobacco", et 94 cartons de serviettes à jeter.

Promodim, précisons-le, est l'unique détenteur de l'autorisation de fabrication des cigarettes de la marque Good Look, une marque déposée auprès de l'Office Malgache de la Propriété Industrielle.

Selon les explications de Zafivanona Ernest Lainkana, directeur général des Douanes et de Francis Rabarijohn, directeur général de Promodim, lors d'une conférence de presse, tenue samedi dernier à Antaninarenina, ce démantèlement résulte d'une saisie opérée le 22 septembre dernier au port de Mahajanga.

« Grâce à une opération de contrôle ciblée, menée sur la base d'informations transmises par la douane réunionnaise, le conteneur suspect a été ouvert, révélant la présence de 1 152 cartons de cigarettes de contrefaçon, deux cartons de rubans adhésifs portant la mention "Imperial Tobacco", et 94 cartons de serviettes à jeter ».

Selon toujours la douane, et conformément aux procédures en vigueur, « le conteneur a été immédiatement plombé et le dossier transmis à la juridiction compétente. À l'issue de la procédure légale, les cigarettes contrefaites feront l'objet d'une destruction suivie d'un enfouissement contrôlé, sous la supervision des services douaniers et des autorités compétentes ».

Substances dangereuses

Il s'agit, a-t-on précisé, d'une mesure qui ne se limite pas à une action répressive, mais d'une opération qui vise avant tout à protéger les consommateurs. « Les cigarettes de contrefaçon ne respectent aucune norme sanitaire ni de sécurité. Elles contiennent souvent des substances dangereuses issues de circuits de fabrication clandestins, sans contrôle des taux de goudron, de nicotine ou de métaux lourds. Leur consommation représente un risque réel pour la santé publique, notamment en matière de cancers, de maladies respiratoires et cardiovasculaires ».

Par ailleurs, « le contrôle sanitaire et la destruction de ces produits permettent ainsi d'éviter leur mise sur le marché, de préserver la santé des citoyens, et de rappeler l'importance du rôle de la Douane comme première barrière de protection du consommateur. Le procédé d'enfouissement est strictement encadré afin d'empêcher toute réintroduction de ces marchandises illicites dans les circuits commerciaux ».

Promodim a profité de cette occasion pour lancer un appel à ses distributeurs à être vigilants et à s'approvisionner uniquement auprès des fournisseurs habituels, afin d'éviter toute implication dans la commercialisation de produits contrefaits.

Cette affaire met en lumière les enjeux majeurs de la lutte contre la contrebande de cigarettes, qui constitue non seulement un manque à gagner fiscal pour l'État, un préjudice majeur pour l'industrie mais aussi une menace directe pour la population. « Elle illustre également l'importance stratégique de la coopération régionale entre administrations douanières, qui a permis d'intercepter une fraude d'envergure avant sa commercialisation sur le territoire national ».