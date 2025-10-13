Madagascar: Secteur extractif - L'importance de la stabilité soutenue par QMM

13 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Antsa R.

Alors que la jeunesse malgache, portée par la génération Z, exprime la volonté de « changer le système », QIT Madagascar Minerals (QMM) alerte sur les risques de « conséquences irréversibles » en cas de perturbations autour de ses opérations dans la région Anôsy.

Dans un communiqué, la filiale de Rio Tinto défend son approche de « mine durable » et détaille les retombées qu'elle revendique au profit des communautés locales. Sur le volet énergétique, QMM affirme fournir à la Jirama le surplus d'électricité produit sur son site de Mandena, couvrant « 100 % des besoins » de la commune urbaine de Fort-Dauphin.

Côté eau potable, l'entreprise rappelle avoir cofinancé la station d'apurement de Lanirano, présentée comme la source d'approvisionnement de l'ensemble de la commune. La remise en état de cette infrastructure, indique-t-elle, est en cours dans le cadre de son programme de responsabilité sociétale (RSE).

Incertitudes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'industriel met également en avant le port d'Ehoala, qu'il a construit et opère. Selon QMM, plus de 70 % du trafic de l'infrastructure serait dédié à l'utilité publique, facilitant les échanges et l'ouverture de la région.

L'entreprise souligne enfin un programme RSE « sur 25 ans », mené de façon « collaborative et participative » avec les acteurs locaux et nationaux. QMM dit ne pas prétendre « tout résoudre » et revendique une constance de ses engagements « malgré un contexte socio-économique complexe ». Elle se dit « ouverte au dialogue » en faveur d'un climat social apaisé.

Dans le même temps, la société évoque une conjoncture de marché « défavorable et incertaine », et estime que la stabilité autour de ses opérations est « plus que jamais essentielle ». Ce plaidoyer intervient dans un contexte national de débats sur le modèle de développement et la place des grands projets extractifs. QMM appelle à concilier aspirations de changement et continuité économique locale.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.