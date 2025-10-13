Madagascar: Classes suspendues - Les responsables d'établissements espèrent un rapide retour à la normale

13 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R.

L'évolution rapide des événements des derniers jours semblent éloigner les risques de fortes perturbations de la circulation et des risques d'insécurité des citoyens. Néanmoins, les parents d'élèves dont les établissements ont suspendu les cours, ou limité les heures de sortie des classes à 10 heures du matin, attendent les annonces officielles de reprise des cours aux heures normales venant des établissements scolaires.

Rappelons que la grande majorité des écoles primaires, collèges et lycées aux abords du centre-ville d'Antananarivo et dans certaines grandes villes où des manifestations populaires ont eu lieu, ont pris la mesure de suspendre les cours face aux risques d'insécurité, et ce, depuis les scènes de pillage du jeudi 25 septembre 2025.

Reprise

Si la majorité des établissements concernés par la suspension des cours n'ont pas proposé de solutions alternatives, d'autres en revanche, notamment les établissements scolaires privés, ont eu recours aux services en ligne pour réduire les marges de retard causées par la suspension des cours. Il s'agit en grande partie de devoirs envoyés par mail et de séances de visioconférences entre les enseignants et leurs élèves afin de pouvoir avancer dans le programme scolaire.

Ce jour, un certain nombre d'établissements commencent à accueillir à nouveau leurs élèves dès la matinée, avec une perspective de libérer les élèves suffisamment à temps en cas de besoin. Le retour à la normale des activités pédagogiques dépend en grande partie de la situation sur le terrain, notamment la reprise des transports en commun et les risques d'insécurité totalement écartés.

