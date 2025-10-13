Afrique: Éliminatoires mondial 2026 - Battus par les Maliens, les Barea pas qualifiés pour les barrages

Deuxième du groupe I avec 19 points, Madagascar n'a pas pu confirmer sa place pour les barrages continentaux suite à la nouvelle règle de la CAF.

Défaite cuisante de 4 à 1 face aux Maliens pour les Barea de Madagascar lors de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Malgré une deuxième place honorable dans le groupe I, les protégés de Corentin Martins ratent les barrages continentaux. La nouvelle règle de la CAF publiée au mois de mars sur les éliminatoires suite au retrait de l'Erythrée a été fatale pour les Malgaches.

Pour rétablir l'équité entre les groupes, notamment celui de l'Érythrée (forfait depuis le début des éliminatoires pour des raisons politiques), les points obtenus contre les derniers de chaque groupe seront retranchés avant d'établir un classement spécial. De 19 points, les Barea passent alors à 13 points.

La bande à Rayan a conclu leur campagne qualificative pour la Coupe du Monde 2026 sur une note amère, s'inclinant lourdement 4-1 face aux Aigles du Mali, ce dimanche, au stade du 26 Mars à Bamako. Une victoire était impérative pour sécuriser une place en barrage, mais les Malgaches n'ont pas su résister à la domination locale, terminant deuxièmes du groupe I avec 19 points. Dès le coup d'envoi, les Aigles ont pris les commandes.

Lassine Sinayoko a ouvert le score à la 10e minute, profitant d'une défense malgache prise de court. Dorgeles Nene a doublé la mise à la 39e minute, permettant au Mali de rentrer aux vestiaires avec un avantage confortable de 2-0.

Au retour de la pause, malgré les efforts des Barea pour revenir dans la partie, Sinayoko a signé un doublé pour porter le score à 3-0. Johan N'Zi a sauvé l'honneur malgache à la 90e minute, bien servi par Njiva Rakotoharimalala, mais Gaoussou Diarra a scellé le sort du match en ajoutant un quatrième but à la 90+5e minute. Une fin cruelle pour les visiteurs, qui n'ont jamais trouvé la faille face à une équipe malienne revancharde.

Malgré cette défaite, Madagascar conserve sa deuxième place avec 19 points, un bilan honorable pour une nation en progression. Le Ghana, leader incontesté, a validé sa qualification directe pour le Mondial en battant les Comores 1-0 à Accra, portant son total à 25 points. Dans l'autre match du groupe, la République Centrafricaine a battu le Tchad 3-2, mais reste loin des places qualificatives.

Les Barea, qui comptaient sur une victoire pour s'assurer une place parmi les quatre meilleurs deuxièmes de la zone Afrique synonyme de barrage CAF, voient leurs espoirs s'amenuiser. Avec cette défaite, ils ne peuvent plus garantir leur participation aux demi-finales et finale des barrages africains, qui mèneront au tournoi de barrage FIFA en mars 2026.

Classement complet après la dixième journée :

1 Ghana : 25 points (qualifié directement pour le Mondial 2026)

2 Madagascar : 19 points

3 Mali : 18 points

4 Comores : 15 points

5 République Centrafricaine : 8 points

6 Tchad : 1 point