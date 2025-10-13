Afrique de l'Est: Island Padel Cup 2025 - Madagascar et La Réunion défendent leurs titres à Maurice

Le compte à rebours est lancé pour la deuxième édition de l'Island Padel Cup, qui se tiendra du 30 octobre au 2 novembre 2025 à Maurice. Organisé sur deux sites, cet événement s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de padel dans l'océan Indien.

L'île Maurice, avec ses infrastructures de qualité et une organisation irréprochable, se prépare à accueillir joueurs et spectateurs pour une expérience à la fois sportive et humaine mémorable. Au-delà de la compétition, l'Island Padel Cup joue un rôle clé dans la promotion du tourisme sportif. Les visiteurs auront l'occasion de découvrir les charmes de l'île Maurice tout en assistant à des rencontres de haut niveau.

Ce tournoi ambitionne également de faire rayonner le padel à l'échelle internationale, en mettant en lumière l'essor fulgurant de ce sport dans la région de l'océan Indien. Les équipes nationales de Madagascar et de La Réunion, chez les hommes comme chez les femmes, sont prêtes à défendre leurs couronnes.

Du côté malgache, l'équipe masculine, emmenée par des joueurs talentueux tels que Tokiana Ratsimandresy, Toavina Ratsimandresy, Corentin Haener, Marin Fontaine, Miary Zo Rakotondramboa, Landry Rabezafy, Jacky Ramananjatovo et Irianja Randriamanana, compte bien réitérer son exploit de 2024.

Après avoir surpris tout le monde en s'imposant à domicile lors de la première édition, les Malgaches abordent cette nouvelle compétition avec une confiance inébranlable. Chez les femmes, Madagascar revient en force pour décrocher le titre tant convoité.

Composée de joueuses aguerries telles que Zarah Razafimahatratra, Prisca Razafimamonjy, Fitia Rakotondramboa, Miora Raoilison, Lalaina Radilofe et Miotisoa Rasendra, l'équipe féminine malgache est déterminée à prendre ses revanches.

Les sélections malgaches, tant masculines que féminines, ont été rigoureusement choisies à partir du classement du circuit Orange Malagasy Pro Padel Tour, garantissant un niveau de jeu exceptionnel. Quant à la sélection mauricienne, elle est encore en cours de finalisation, mais promet de donner du fil à retordre aux champions en titre.

L'IPC Open

En parallèle de la compétition principale, l'Island Padel Tour Open offrira une opportunité unique à tous les joueurs, qu'ils fassent partie ou non des sélections nationales, de participer à un tournoi international. Cet événement, organisé dans le cadre prestigieux de l'Island Padel Cup, incarne l'esprit de convivialité et d'excellence du padel. Ouvert à tous, l'Open permettra à chacun de vivre une expérience compétitive au coeur de l'océan Indien, dans une ambiance festive et fédératrice.