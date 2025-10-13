Afrique: Pétanque - Championnat du Monde - La France brise les espoirs malgaches (13-12)

Les Malgaches échouent d'un rien face aux Françaises en huitièmes de finale féminine du Championnat du monde à Douai, ce week-end. Les protégées de Cicine, après un parcours qualificatif flamboyant, s'inclinent de justesse (13-12) face à la France, voyant ses rêves s'envoler trop tôt.

Le Championnat du monde féminin de pétanque, organisé à Douai (France), a vu les espoirs de Madagascar s'éteindre en huitièmes de finale, ce week-end. Malgré un parcours qualificatif impressionnant, l'équipe malgache, composée de Ravomanana Nomenjanahary, Nirinianaina Lalatiana, Ranaivoson Nambinintsoa et Malalaharison Miary, n'a pas réussi à franchir l'obstacle français, s'inclinant sur le score serré de 13 à 12 face à l'équipe tricolore emmenée par Bories Aurélie, Bourriaud Caroline, Poinsot Sandrine et Vigneres Émilie. Les boulistes malgaches avaient pourtant abordé la compétition avec sérieux et détermination, affichant un bilan presque parfait lors des cinq tours qualificatifs.

Après une défaite initiale face à la Belgique (6-7), Madagascar a enchaîné les victoires avec brio : un net 13-2 contre le Luxembourg, suivi d'une performance similaire face à la Hongrie (13-2), puis une victoire convaincante contre l'Allemagne (13-5) et enfin un succès face à la Malaisie (13-6). Ces résultats prometteurs laissaient présager une belle aventure pour les Malgaches, portées par l'élan de leur dynamique collective.

Mais en huitièmes de finale, la marche était trop haute. Face à une équipe de France solide et expérimentée, les Malgaches ont livré une bataille acharnée, ne cédant qu'à l'issue d'une 16e mène, disputée jusqu'au dernier point.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le score final, 13 à 12, témoigne de l'intensité de la rencontre, où chaque boule a compté. Malgré leur ténacité et leur talent, les protégées de Cicine n'ont pas su renverser la vapeur face à des Françaises portées par leur public.

Dans l'épreuve de tir de précision, le parcours malgache s'est également arrêté prématurément, avec une élimination dès les quarts de finale. Cette contre-performance n'a pas permis à l'équipe de briller davantage dans cette discipline technique, où la précision et la régularité sont essentielles.