Michella, Brenda et Riantsoa tutoient le toit de la Russie. Sous la houlette du coach Fidy, le trio malgache a remporté le trophée du concours international de chansons Our generation. Faisant l'unanimité, les interprètes de « Fianarana foana » raflent le prix du jury autant que le prix du public.

Elles ont reçu des mains de Filamatra Matokia, lauréate de l'édition 2024, la coupe pour la ramener une fois de plus à Madagascar. Dans une ambiance complètement festive, sous les feux de la rampe au Live Arena de Moscou, les 16 concurrents ont fait la joie du public ainsi que celle des spectateurs du monde entier.

AF Tuléar : Il faut sauver le joba mena : enquête à Madagascar

Jusqu'au 17 octobre, l'Alliance française de Tuléar présente l'événement Il faut sauver le joba mena : enquête à Madagascar. Une exposition qui relate une histoire vraie et d'une aventure humaine, menée par des scientifiques et des Malgaches pour sauver le Joba mena, une espèce endémique d'eau douce en danger.

Un périple raconté à la manière d'une bande dessinée. Une exposition vivante qui célèbre la splendeur de la biodiversité malgache. Un voyage palpitant de Londres à Madagascar, pour une mission de sauvetage pour la dernière femelle de Joba mena qui est en voie de disparition.

Emergences film festival : « 2ML » d'Yvanès Rasamoelina en lice

Pour la 12è édition de l'Émergences film festival, « 2ML » de Yvanès Rasamoelina est en lice dans la catégorie fiction. L'unique film malgache dans le festival fait partie des 26 courts-métrages de la sélection officielle. Ayant lieu à Lomé et à Kalomé, du 1er au 6 novembre 2025, le festival se veut un rendez-vous pour découvrir les nouvelles voix du cinéma.

Il permet ainsi aux acteurs du milieu d'échanger et de vibrer au rythme de la créativité africaine dans le domaine du septième art. Le court-métrage « 2ML » avait déjà été sacré meilleur film à la première édition du Creashort Festival en décembre 2024.