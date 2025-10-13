Madagascar: Spectacle - Les artistes se produisent à la campagne ou à l'extérieur

La manifestation ne cesse de prendre de l'ampleur ces quatre derniers jours. Certains artistes, ceux qui ne sont pas sur le front, sont contraints d'annuler leurs lives et cabarets à la suite de la conjoncture que traverse la Grande île actuellement.

La suspension des activités artistiques est un manque à gagner pour les organisateurs événementiels et les managers locaux.

Les villages toujours en fête. Au contraire des chefs lieux de provinces qui sont les fiefs de la contestation, les zones rurales demeurent calmes. Ainsi, des associations, afin de divertir les villageois, convient des chansonniers traditionnels, des animateurs et compositeurs de mozika mafana dans le cadre de diverses festivités, notamment les anniversaires ou les mariages de personnalités importantes.

« Nos compatriotes de la campagne aiment la musique d'animation teintée de mélodie assez mouvementée. Ils adorent quand ça chauffe et que ça percute. Par contre, ils considèrent la musique urbaine comme étant trop molle. De plus, ce sont de bons payeurs... Depuis que je l'ai su, je compose des sonorités qui leur font tendre l'oreille. À présent j'ai deux répertoires : la première playlist est consacrée aux jeunes citadins, c'est-à-dire l'afropop, l'afrohouse, le ragga. La deuxième est pour les fans des communes rurales », a expliqué l'étoile montante Amiral Killer... Le slogan « Miala Rajoelina» résonne tout de même dans les contrées lointaines. Donc, ils confient cela aux habitants des agglomérations.

« Il est difficile d'ignorer ce qui se passe en ville. Nous écoutons les informations avec notre petite radio. Néanmoins, nous ne pouvons pas quitter nos lopins de terre. Nous produisons pour les ravitailler. C'est peut-être notre contribution », a soutenu Petera Soloniavo, un cultivateur.

Au-delà des frontières. La diaspora ainsi que les entrepreneurs culturels à l'étranger invitent les artistes à se produire chez eux. C'est un prétexte pour ces derniers de s'échapper. Une occasion de quitter l'atmosphère polluée de fumée lacrymogène, pour respirer l'air d'andafy. Hormis les îles voisines, La Réunion et Mayotte, l'Hexagone est une destination prisée.