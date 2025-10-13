Madagascar: Tennis-ATP - Valentin Vacherot crée la sensation à Shanghai

13 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Manjato Razafy

Le Monégasque Valentin Vacherot a réussi l'exploit de battre son cousin, le Français Arthur Rinderknech, en finale du Masters 1000 de Shanghai ce dimanche, s'imposant en trois sets (4-6, 6-3, 6-3). Classé 204e mondial, il devient ainsi le joueur le moins bien classé à remporter un tournoi de cette envergure.

Le tournoi ATP Masters 1000 de Shanghai a connu un dénouement aussi inattendu que spectaculaire hier. Le Monégasque Valentin Vacherot, classé 204e mondial, a triomphé dans une finale pleine d'émotions face à son cousin français Arthur Rinderknech, s'imposant en trois sets : 4-6, 6-3, 6-3. À 26 ans, Vacherot entre dans l'histoire comme le joueur le moins bien classé à remporter un Masters 1000 depuis la création de cette catégorie en 1990.

Ce sacre est d'autant plus remarquable qu'il marque le premier titre ATP pour Monaco, une nation jusque-là absente des palmarès majeurs du tennis mondial. Son parcours à Shanghai relève du conte de fées. Issu des qualifications, Vacherot a successivement éliminé des adversaires de renom, dont Novak Djokovic en demi-finale (6-3, 6-4), et Holger Rune en quart (2-6, 7-6, 6-4).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Chaque match fut une bataille, chaque victoire une surprise, jusqu'à cette finale familiale où l'émotion a rivalisé avec l'intensité du jeu. « C'était irréel, je ne savais même pas où j'étais », a confié Vacherot après son sacre. Son cousin Arthur, battu mais digne, lui a rendu un hommage émouvant : « Mon cousin d'amour, tu as été incroyable ».

Ce triomphe bouleverse les pronostics et redéfinit les possibles pour les joueurs venus de l'ombre. Pour Vacherot, Shanghai n'est pas seulement une victoire : c'est une renaissance, une entrée fracassante dans l'élite du tennis. Le monde du sport retiendra ce nom, et Monaco peut désormais rêver plus grand. Le prochain rendez-vous est fixé à Paris-Bercy, où tous les regards seront tournés vers ce nouveau héros du circuit ATP.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.