Madagascar: Tennis-ATP - Valentin Vacherot crée la sensation à Shanghai

Le tournoi ATP Masters 1000 de Shanghai a connu un dénouement aussi inattendu que spectaculaire hier. Le Monégasque Valentin Vacherot, classé 204e mondial, a triomphé dans une finale pleine d'émotions face à son cousin français Arthur Rinderknech, s'imposant en trois sets : 4-6, 6-3, 6-3. À 26 ans, Vacherot entre dans l'histoire comme le joueur le moins bien classé à remporter un Masters 1000 depuis la création de cette catégorie en 1990.

Ce sacre est d'autant plus remarquable qu'il marque le premier titre ATP pour Monaco, une nation jusque-là absente des palmarès majeurs du tennis mondial. Son parcours à Shanghai relève du conte de fées. Issu des qualifications, Vacherot a successivement éliminé des adversaires de renom, dont Novak Djokovic en demi-finale (6-3, 6-4), et Holger Rune en quart (2-6, 7-6, 6-4).

Chaque match fut une bataille, chaque victoire une surprise, jusqu'à cette finale familiale où l'émotion a rivalisé avec l'intensité du jeu. « C'était irréel, je ne savais même pas où j'étais », a confié Vacherot après son sacre. Son cousin Arthur, battu mais digne, lui a rendu un hommage émouvant : « Mon cousin d'amour, tu as été incroyable ».

Ce triomphe bouleverse les pronostics et redéfinit les possibles pour les joueurs venus de l'ombre. Pour Vacherot, Shanghai n'est pas seulement une victoire : c'est une renaissance, une entrée fracassante dans l'élite du tennis. Le monde du sport retiendra ce nom, et Monaco peut désormais rêver plus grand. Le prochain rendez-vous est fixé à Paris-Bercy, où tous les regards seront tournés vers ce nouveau héros du circuit ATP.