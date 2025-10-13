Afrique: Basket-ball - Arbitrage FIBA - Trois Malgaches validés au stage

La FIBA Afrique a dévoilé fin septembre les résultats du stage de formation des arbitres de zone, organisé du 11 au 14 septembre dernier au Palais des Sports de Mahamasina, en partenariat avec la Fédération Malgache de Basket-ball (FMBB). Une session intense, dirigée par deux experts de niveau 1 à savoir le Kényan Vitalis Gode et le Marocain Samir Abaakil, qui a réuni 21 arbitres venus de 12 pays africains.

Parmi les dix arbitres ayant obtenu leur validation, trois Malgaches ont brillamment franchi les étapes de sélection : Mbolanomena Rabemananjara, Sunshine Cynthia Anasthasie Son Of Man, et Aina Redjany Lantomananarivony Rakotonirina. Une performance qui honore le ballon orange malgache et confirme la montée en compétence de ses officiels.

Les participants provenaient notamment d'Algérie, du Botswana, du Cameroun, d'Égypte, d'Éthiopie, du Gabon, du Kenya, de la République centrafricaine, du Rwanda, de la Tanzanie et de Madagascar.

Le stage a alterné théorie et pratique, avec des évaluations rigoureuses portant sur les règles du jeu, la gestion des matchs et la prise de décision. Madagascar ne se contente plus de suivre, le pays avance et s'impose désormais dans les sphères techniques du basketball africain.

Une véritable fierté pour la Fédération et un encouragement pour les générations à venir.