Afrique: Basket-ball - Arbitrage FIBA - Trois Malgaches validés au stage

13 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Manjato Razafy

La FIBA Afrique a dévoilé fin septembre les résultats du stage de formation des arbitres de zone, organisé du 11 au 14 septembre dernier au Palais des Sports de Mahamasina, en partenariat avec la Fédération Malgache de Basket-ball (FMBB). Une session intense, dirigée par deux experts de niveau 1 à savoir le Kényan Vitalis Gode et le Marocain Samir Abaakil, qui a réuni 21 arbitres venus de 12 pays africains.

Parmi les dix arbitres ayant obtenu leur validation, trois Malgaches ont brillamment franchi les étapes de sélection : Mbolanomena Rabemananjara, Sunshine Cynthia Anasthasie Son Of Man, et Aina Redjany Lantomananarivony Rakotonirina. Une performance qui honore le ballon orange malgache et confirme la montée en compétence de ses officiels.

Les participants provenaient notamment d'Algérie, du Botswana, du Cameroun, d'Égypte, d'Éthiopie, du Gabon, du Kenya, de la République centrafricaine, du Rwanda, de la Tanzanie et de Madagascar.

Le stage a alterné théorie et pratique, avec des évaluations rigoureuses portant sur les règles du jeu, la gestion des matchs et la prise de décision. Madagascar ne se contente plus de suivre, le pays avance et s'impose désormais dans les sphères techniques du basketball africain.

Une véritable fierté pour la Fédération et un encouragement pour les générations à venir.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.