Le Sénégal, à travers la voix de son ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a marqué sa présence à la 8e édition de la Semaine de l'Eau du Caire, tenue sous le haut patronage du président égyptien Abdel Fattah Al Sisi. Une participation d'autant plus stratégique que le pays co-organisera, avec les Émirats arabes unis, la Conférence des Nations Unies sur l'eau en 2026.

Président en exercice du Conseil des ministres africains de l'eau (AMCOW), M. Dièye a rappelé combien le thème de cette édition - « Solutions innovantes pour la résilience climatique et la durabilité de l'eau » - résonne avec les priorités africaines et la Vision 2063 du continent. Il a réaffirmé la volonté du Sénégal de positionner l'eau comme un pilier de développement, de paix et de coopération régionale.

En marge des travaux, le ministre de l'Hydraulique a multiplié les rencontres bilatérales avec notamment son homologue égyptien Hani Sewilam, pour un dialogue sur les enjeux africains de l'eau ; avec la Commissaire européenne Jessica Roswall, qui a confirmé l'appui de l'Union européenne à la Conférence de 2026 et sa participation à la réunion préparatoire prévue à Dakar en janvier 2026 ; et enfin avec l'émissaire néerlandaise Meike van Ginneken, les Pays-Bas réitérant leur soutien actif au processus.

La consultation régionale MENA tenue à cette occasion a par ailleurs renforcé l'élan collectif en faveur d'une gouvernance mondiale de l'eau plus équitable et durable. Pour Cheikh Tidiane Dièye, l'heure est à la mobilisation internationale pour faire de la Conférence de 2026 un moment historique, porteur de solutions concrètes pour les générations futures.

