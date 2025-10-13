Ile Maurice: Le Plan Marshall approuvé pour faire face au déficit hydrique

Comme annoncé le 2 octobre lors d'une visite à Beau Songes, le ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden, a présenté le vendredi 10 octobre au Conseil des ministres son Plan Marshall de l'eau. Ce plan vise à mobiliser, de manière coordonnée, des ressources hydriques supplémentaires sur les deux à trois prochaines années afin de faire face au déficit d'eau, particulièrement durant les saisons sèches.

Un comité multipartite a été mis sur pied, regroupant le ministère de l'Énergie et des services publics, la Water Resources Commission, la Central Water Authority, la Wastewater Management Authority, le Central Electricity Board, la Land Drainage Authority et l'Irrigation Authority. Sa mission : élaborer des mesures à court, moyen et long termes.

Le Plan Marshall repose sur six axes stratégiques : une exploitation accrue des eaux souterraines, l'expansion des ressources de surface, la valorisation des eaux de fuite, la réutilisation des effluents traités, la construction de mini-barrages et le dessalement. Ces initiatives visent à renforcer la résilience hydrique du pays, à garantir un accès durable à l'eau, et à soutenir le développement économique, agricole et sanitaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour résoudre durablement les pénuries dans le Sud et le Sud-Ouest, la construction du barrage de la Rivière-des Anguilles sera accélérée. Par ailleurs, un prêt de 58 millions de dollars obtenu auprès de la State Bank of India financera 13 projets de renouvellement de canalisations sur 114 km.

Enfin, le ministère collabore avec la Singapore Cooperation Enterprise afin de bénéficier d'une expertise technique destinée à moderniser la gouvernance et la prestation de services dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement.