Seychelles: Patrick Herminie promet d'écouter le peuple

Après trois jours de scrutin sur les différentes îles des Seychelles, le Dr Patrick Herminie, candidat du parti United Seychelles (US), a été élu sixième président de la République pour un mandat de cinq ans. Les résultats officiels du second tour de l'élection présidentielle, tenu les 9, 10 et 11 octobre, ont été annoncés hier matin à 3heures (heure locale) par la présidente de la Commission électorale des Seychelles (ECS), Wendy Didon, quelques heures après la fermeture des bureaux de vote.

Le Dr Herminie a remporté l'élection avec 34 389 voix, soit 52,7 % des suffrages valides, confirmant le retour au pouvoir du parti US après cinq ans dans l'opposition. Son adversaire, le président sortant, Wavel Ramkalawan, du Linyon Demokratik Seselwa (LDS), a obtenu 30 823 voix, soit 47,3 % des votes valides. Le Dr Herminie s'est imposé dans 18 districts, contre huit pour Ramkalawan.

Ce second tour était nécessaire, aucun des huit candidats en lice n'ayant obtenu la majorité absolue lors du premier tour, tenu les 25, 26 et 27 septembre. Le taux de participation a été de 84 %, avec 66 819 électeurs sur 77 045 inscrits ayant voté. Sur ce total, 65 212 bulletins ont été jugés valides, pour 1 607 votes rejetés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans son allocution, le Dr Herminie s'est dit «profondément touché par la confiance que le peuple seychellois» lui a accordée. Il a affirmé accepter son mandat «avec gratitude, un sens profond du devoir et une foi inébranlable dans la force et le caractère de la nation».

Ému, il a rappelé comment son parti, qui était «à genoux» il y a cinq ans, avait su se relever pour remporter l'élection. Il a également remercié les électeurs pour avoir accordé à US une majorité à l'Assemblée nationale, permettant de «travailler de manière collaborative et constructive pour offrir les meilleurs résultats possibles à notre peuple».

Le président élu a tendu la main à toute la population, promettant d'être «un président pour tous les Seychellois» et affirmant que l'expression «avec nous ou pas avec nous» n'existera plus aux Seychelles après son mandat.

Le Dr Herminie a promis de passer immédiatement à l'action pour mettre en oeuvre son manifeste, intitulé «Pour le plus grand nombre et non pour le petit nombre».«Nous allons mettre en place les mesures promises dans les 100 premiers jours afin de renforcer notre économie, réduire le coût de la vie et rétablir la confiance dans la fonction publique. Aujourd'hui marque un nouveau départ et une nouvelle direction qui bénéficieront à notre nation pour les années à venir», a-t-il déclaré.

Il a annoncé qu'il révélera la composition de son équipe dans les prochains jours et a insisté sur l'importance d'une gouvernance transparente : «J'écouterai le peuple seychellois avant de prendre toute décision. Plus important encore, toute décision devra être prise de manière transparente.»

Le président sortant, Wavel Ramkalawan, a félicité son adversaire : «Je suis fier d'avoir servi le pays avec dignité et intégrité. Aujourd'hui, nous devons tous être fiers. Après cinq ans, nous avons des Seychelles chéries dont on parle partout dans le monde. Je continuerai à me battre pour chaque Seychellois et veillerai à ce qu'aucune forme de tyrannie ou de victimisation ne se produise», a-t-il déclaré, promettant de rester une voix active.

L'inauguration du nouveau président seychellois est prévue avant la fin du mois. La prochaine élection présidentielle aura lieu les 19, 20 et 21 septembre 2030.