La famille du défunt Maréchal est divisée après l'annonce du 16 au 30 octobre prochain sur l'exposition intitulée « Mobutu : Une vie, un destin ». C'était l'occasion de faire découvrir à la jeunesse congolaise lors de cette exposition au Musée national à Kinshasa, l'ex. président congolais Mobutu Sese Seko.

Mais c'était sans compter avec l'un des fils du défunt Maréchal, Joseph Zebai Mubutu, qui a formellement saisi la ministre de la Culture Yolande Elebe, au nom de toute la famille pour demander la suspension de cet événement. Et pour cause : manque d'autorisation familiale.

Alors que cette initiative serait portée par Nzanga Mobutu, aussi l'enfant de l'illustre disparu, la famille, de son côté, parle d'une initiative autour de l'effigie, de l'image, également des objets personnels et du patrimoine symbolique de leur père, « sans concertation, ni approbation familiale obtenue ».

« Or, il s'agit là d'un patrimoine moral et historique dont la gestion engage la mémoire collective du peuple congolais, mais aussi le respect dû à sa famille biologique », rappelle dans une correspondance dont une copie est parvenue hier dimanche à la rédaction de Yabisonews.cd.

Et d'ajouter : « aucune légitimité ne saurait être reconnue à une initiative isolée, surtout lorsqu'elle risque de créer la confusion et d'exploiter à des fins financières l'image du Maréchal, par le biais d'appels de fonds et d'invitations à contribution sans cadre officiel ni transparence. De telles démarches portent atteinte à la dignité posthume de l'illustre disparu et exposent son nom à des instrumentalisations contraires à l'esprit de cohésion nationale qu'il a toujours prôné ».

La famille entière demande alors la suspension de ladite exposition dont l'objet serait de retracer la vie de celui qui avait dirigé la République démocratique du Congo durant plus de 30 ans (1965 à 1997) à l'époque de Zaïre, « jusqu'à ce qu'un cadre de concertation familiale soit établi ».