Congo-Kinshasa: Kongo Central - Place à un nouveau bureau à l'Assemblée provinciale !

Après plusieurs semaines de tensions politiques et institutionnelles, l'Assemblée provinciale du Kongo Central a retrouvé son calme. Le bureau d'âge, mis en place à la suite de la destitution de Papy Mantezolo et de son vice-président, a organisé ce samedi 11 octobre 2025 l'élection du nouveau bureau définitif de l'institution provinciale, marquant une étape décisive vers la stabilité politique du Kongo Central.

La séance, tenue dans la salle polyvalente de la mairie de Matadi, a connu la participation massive des députés provinciaux. L'élection s'est déroulée dans un climat plus apaisé que les jours précédents, sous la supervision du président du bureau d'âge, l'honorable Jean Nlandu Nsongo.

Sur dix candidatures enregistrées pour cinq postes, plusieurs ont été retenues sans concurrence, preuve d'un consensus partiel autour de certains noms.

Au terme du scrutin :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Victor Nsuami Mpaka, candidat unique, a été élu président de l'Assemblée provinciale avec 35 voix sur 38 votants ;

Pierre Kabangu a remporté la vice-présidence avec 21 voix, contre 17 pour Thomas Yobila ;

Billy Ntunga, élu de Madimba également candidat unique, devient rapporteur avec 31 voix ;

Au poste de rapporteur adjoint, Guylain Mpanzu s'est imposé face à Rémy Khonde (21 voix contre 16) ;

Enfin, Rachel Diazanguka a été élue questeure avec 22 voix, devançant Ruffin Kisilu (16 voix).

Cette dernière devient la seule femme à siéger dans le nouveau bureau, remplaçant ainsi Omega Mbadu Manu, destitué sous l'ancienne présidence de Papy Mantezolo. Son élection symbolise une avancée dans la représentativité féminine au sein de l'hémicycle provincial.

La mise en place de ce nouveau bureau met fin à une longue période de crise marquée par des pétitions, des affrontements et des démissions en chaîne.

Les députés pétitionnaires, désormais majoritaires au sein du bureau, affirment vouloir tourner la page et rétablir la crédibilité de la première institution provinciale.

« Nous voulons désormais travailler dans la cohésion et la transparence pour l'intérêt de notre province », a déclaré un membre du nouveau bureau, saluant la maturité des élus qui ont permis d'aboutir à ce résultat.

Ce vote marque donc le retour progressif à la normalité institutionnelle au Kongo Central, après plusieurs semaines de turbulence politique.