Congo-Kinshasa: 'Paix des braves' - Le geste noble de Félix Tshisekedi salué par l'administration américaine !

Prenant part au Global Gateway Forum à Bruxelles, en Belgique, le Président de la République Félix Tshisekedi s'est entretenu, le jeudi 9 octobre 2025, pendant plus d'une heure, avec Massad Boulos, Conseiller Principal pour l'Afrique du Président américain Donald Trump. Cette rencontre fait suite à celle de New York, où les deux personnalités avaient eu des échanges similaires axés sur les différents processus de paix en République Démocratique du Congo (RDC), notamment ceux de Washington et Doha, ainsi que sur le soutien des Etats-Unis d'Amérique (USA) pour leur réussite.

Au sujet du Processus de paix de Doha, qui a aussi fait l'objet de cette entrevue, M. Boulos reste optimiste quant au succès de cette démarche, même si « les choses semblent prendre du temps ».

« On sait très bien que les délégués ont signé une Déclaration de principes le 12 juillet 2025. Malheureusement, il y a eu des vacances suite à l'attaque de Doha le 11 septembre dernier. Mais très bientôt, ils vont relancer les discussions », a-t-il rassuré.

Pour le Conseiller principal pour l'Afrique du Président Donald Trump, « les USA tiennent à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la RDC. L'apport des USA consiste essentiellement en un soutien technique, avec l'expertise avérée d'experts américains déjà présents à Doha pour suivre de près toutes les négociations dont la réouverture est prévue en début de semaine prochaine ».

Massad Boulos s'est également prononcé sur le message du Président Tshisekedi qui a lancé un appel solennel à son homologue rwandais Paul Kagame, l'invitant à « faire la paix des braves » et à « arrêter l'escalade » du conflit dans l'Est de la RDC.

Sur ce point, l'homme d'Etat américain a déclaré : « c'est un geste noble que tout le monde apprécie, c'est quelque chose de très positif qui apporte un soutien qui permettra d'atteindre nos objectifs, à savoir la paix et la stabilité dans la région. »

Le Chef de l'État et l'émissaire du Président Donald Trump ont également abordé les aspects liés à la coopération stratégique, voulue gagnant-gagnant, à travers un plaidoyer mené par les USA auprès des sociétés américaines d'investissement. Celles-ci, selon Massad Boulos, sont prêtes à investir dans plusieurs secteurs à l'instar des mines, des infrastructures, de l'énergie et de la technologie.