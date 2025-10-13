Le sénateur Alexis Mondonge Bambulu, président du groupe parlementaire des élus du Sud-Ubangi, et président intérimaire du CDER - parti cher à Jean-Lucien Bussa - a envoyé un signal fort à la société Immo-Serkas SARL, en charge des travaux d'asphaltage de la voirie urbaine de Gemena, en l'invitant à une séance de travail urgente.

Cette initiative, formalisée par une lettre, n'est pas un simple acte administratif ; elle est une affirmation de la responsabilité des élus de garantir l'intégrité et l'efficacité de l'exécution des projets financés par des fonds publics dans leur province.

Le sénateur Mondonge agit comme une sentinelle du développement local, insistant sur le fait que l'argent du contribuable doit être utilisé de manière transparente et mesurable. Sa démarche vise à mettre fin aux pratiques d'opacité qui ont souvent conduit à l'enlisement ou à l'abandon de projets d'infrastructure vitaux, prouvant que le rôle d'un parlementaire ne s'arrête pas à la promulgation des lois, mais s'étend à la surveillance rigoureuse de leur impact sur le terrain.

Contrôle à la loupe - exigence d'un bilan financier détaillé et d'un chronogramme inflexible pour Immo-Serkas

L'ordre du jour fixé par le sénateur Alexis Mondonge pour la rencontre avec Immo-Serkas SARL est d'une précision chirurgicale, laissant peu de place à l'approximation.

Le parlementaire exige un état d'avancement des travaux complet, assorti des états financiers détaillés, du chronogramme des activités restantes, et d'une identification sans fard des difficultés éventuelles rencontrées.

Cette approche, qualifiée de contrôle à la loupe, est essentielle pour deux raisons. Premièrement, elle permet aux élus du Sud-Ubangi de s'assurer que les fonds alloués ont été dépensés conformément aux budgets approuvés et d'éviter toute dérive financière ou surévaluation des coûts. Deuxièmement, l'exigence d'un chronogramme inflexible force l'entreprise à s'engager publiquement sur un calendrier de livraison réaliste.

En demandant des comptes sur le terrain et sur le papier, le sénateur Mondonge transforme le contrôle parlementaire d'une simple vérification formelle en un levier d'accélération et de performance de ce projet d'infrastructure prioritaire pour la ville de Gemena.

Le sénateur Alexis Mondonge ne se positionne pas en adversaire, mais en partenaire exigeant.

Tout en insistant sur la transparence, il a appelé à l'instauration d'un climat de confiance entre les élus et la société exécutante.

Cette nuance est cruciale : le but n'est pas de punir, mais de garantir la réussite du projet qui est vitale pour la population du Sud-Ubangi.

En conduisant personnellement la délégation sénatoriale, Mondonge démontre un engagement personnel et politique fort, ouvrant la voie à un dialogue constructif. Cette approche permet à Immo-Serkas SARL d'exposer honnêtement les obstacles, qu'il s'agisse de problèmes logistiques, de retards de décaissement ou de difficultés techniques.

Le rôle du Sénateur devient alors celui d'un facilitateur institutionnel, capable d'intervenir auprès des services administratifs et des instances gouvernementales pour lever les blocages.

Au final, cette démarche vise à assurer que l'asphaltage de Gemena, un projet prioritaire, soit achevé dans les règles de l'art, concrétisant la volonté politique de développement et répondant aux attentes pressantes de la population.