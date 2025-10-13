Un vent de modernisation et de performance souffle sur l'Office Congolais de Contrôle (OCC). Depuis le lundi 6 octobre 2025, le Directeur Général de cet Office, le Docteur Etienne Tshimanga Mutombo, a entamé une tournée stratégique à travers les provinces du Haut-Katanga et du Tanganyika. A la tête d'une forte délégation, ce pèlerinage institutionnel vise à consacrer les efforts de modernisation entrepris depuis sa nomination en septembre 2022, à travers une série d'événements majeurs qui redéfinissent le paysage de l'OCC dans le Grand Katanga.

Le coup d'envoi de cette mission a été donné à Lubumbashi, capitale du Haut-Katanga. Un accueil des plus délirants a été réservé au DG Tshimanga à l'aéroport de la Luano par une foule de cadres et agents de l'Office. Manifestant une joie immense, ils sont venus célébrer celui qu'ils surnomment affectueusement « l'homme providentiel, le releveur des défis, l'homme des solutions concrètes ». Cette ferveur témoigne de l'impact visible de sa gestion, marquée par l'émergence de nombreuses infrastructures modernes.

En homme respectueux des institutions et des coutumes, le Dr Tshimanga, accompagné du Directeur Provincial, le Professeur Kasereka, a immédiatement rendu ses civilités au Gouverneur de la province, Mr Martin Kazembe. Leur entretien, empreint de cordialité, a porté sur le renforcement de la coopération entre l'OCC et les autorités provinciales pour garantir le contrôle de la qualité, la protection des consommateurs et le soutien aux opérateurs économiques locaux.

Au siège de la Direction Provinciale de l'OCC/Haut-Katanga, le Directeur Général a présidé une série de réunions stratégiques avec les représentants syndicaux, administratifs et techniques. Ecoutant attentivement les cahiers de charges et les défis du terrain, il a exposé la portée de sa mission.

« L'objectif est multiple », a-t-il précisé. Il s'agit d'abord d'inaugurer plusieurs infrastructures construites sur fonds propres de l'Office, une preuve de sa bonne gouvernance financière. Il s'agit du bâtiment administratif de Kasenga, celui de Kipushi, et le tout nouveau laboratoire d'analyses des produits miniers de Kasumbalesa, un outil essentiel dans cette zone frontalière à forte activité minière.

L'événement phare de cette tournée reste sans conteste la remise officielle du certificat d'accréditation du Laboratoire d'analyses des produits miniers de Lubumbashi par le SADCAS (Southern African Development Community Accreditation Service). « Cette accréditation marquera un tournant important, car elle ouvrira la voie à une reconnaissance technique et scientifique accrue de nos capacités d'analyse au niveau régional », a souligné le DG Tshimanga. Cet accomplissement positionne l'OCC comme un acteur incontournable dans le contrôle minier, en phase avec les standards internationaux.

A Kalemie, l'OCC concrétise la vision du Chef de l'Etat

Après le Haut-Katanga, le bâton de pèlerin a conduit la délégation à Kalemie, dans la province du Tanganyika. Là encore, l'accueil fut spectaculaire : fanfares, groupes folkloriques et majorettes ont salué l'arrivée du Directeur Général. Après un échange fructueux avec le Gouverneur de province, le cortège s'est rendu sur le site du nouveau joyau de l'Office : un splendide laboratoire de chimie et de microbiologie, érigé sur deux niveaux.

La cérémonie d'inauguration, rehaussée par la présence du Vice-Gouverneur et de nombreuses autorités locales, a été un moment fort. Cet investissement majeur s'inscrit directement dans la matérialisation de la vision du Chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône le développement de la RDC par la construction d'infrastructures de qualité. Après les discours d'usage, la coupure du ruban symbolique par le Vice-Gouverneur a officiellement mis cet outil de pointe au service de la population et de l'économie du Tanganyika.

Un bilan qui parle de lui-même

Comme le dit l'adage, « il faut juger un homme par ses actes ». Depuis son avènement à la tête de l'OCC, le Docteur Etienne Tshimanga Mutombo a fait de la modernisation de l'Office son leitmotiv. Partout en République Démocratique du Congo, des immeubles et des laboratoires modernes ont poussé comme des champignons, financés en grande partie sur les ressources propres de l'Office. Cette tournée est la démonstration éclatante d'une institution en pleine mutation, déterminée à jouer son rôle de gardien de la qualité et de moteur de l'économie nationale.