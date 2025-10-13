Ile Maurice: IIHL Mauritius prend le contrôle total de Sterling Bank

Indusind International Holdings Ltd (IIHL), basé à Maurice, a finalisé l'acquisition de 100 % du capital de Sterling Bank, aux Bahamas, consolidant ainsi sa présence dans le secteur bancaire international. L'opération, initiée en septembre 2022 avec l'achat d'une participation de 51 %, vient d'être complétée par le rachat des 49 % restants. Sterling Bank sera désormais rebaptisée IIHL Bank & Trust Ltd et fonctionnera comme une filiale à part entière d'IIHL Capital, entité mauricienne du groupe.

Avec un actif net évalué à 1,26 milliard de dollars au 31 août 2025, IIHL dispose d'un portefeuille diversifié couvrant la banque, les services financiers, les assurances et les valeurs mobilières. L'institution est également le promoteur d'IndusInd Bank, la cinquième plus grande banque privée en Inde, qui compte plus de 42 millions de clients et un réseau de 6 100 points de contact.

Cette acquisition s'inscrit dans une stratégie d'expansion et de montée en gamme d'IIHL dans le secteur BFSI (Banking, Financial Services and Insurance). Ces dernières années, le groupe a multiplié les prises de participation stratégiques en Inde, notamment :Reliance Capital Ltd, avec l'ensemble de ses filiales et participations ;Reliance Nippon Life Insurance, acteur majeur de l'assurance-vie avec un encours sous gestion de 3,3 milliards de dollars ;Reliance General Insurance Company, l'un des leaders de l'assurance non-vie avec des actifs sous gestion de 2,4 milliards de dollars ;Reliance Health Insurance et Reliance Securities ; et 60 % d'Invesco Asset Management Company India, gérant un AUM de 15,4 milliards USD.

Selon Ashok P. Hinduja, président d'IIHL Mauritius, cette opération traduit une ambition claire :*«Cette acquisition permet à IIHL de renforcer son expansion mondiale, en capitalisant sur des décennies d'expérience dans les meilleures pratiques financières. Elle renforce notre capacité à offrir une valeur durable à nos actionnaires et clients.»*De son côté, B.R.S. Satyanarayana, directeur général et Chief Executive Officer de la banque, a souligné que cette étape «assure une croissance durable et conforte la marque IIHL Bank & Trust Limited. Nous sommes impatients d'apporter plus de valeur et de services améliorés à notre clientèle mondiale».

IIHL Mauritius ambitionne désormais de transformer Sterling Bank en une plateforme bancaire et fiduciaire internationale, avec pour objectif de se positionner parmi les acteurs globaux majeurs de l'industrie financière, fort d'une capitalisation boursière consolidée de 50 milliards de dollars dans le secteur BFSI.