Ile Maurice: Un ex-membre du board saisit la FCC

Feizal Dil Hossain, ancien membre du conseil d'administration de l'Islamic Cultural Centre (ICC), s'est rendu ce lundi 13 octobre à la Financial Crimes Commission (FCC), accompagné de son avocat, Me Assad Peeroo. Il est venu dénoncer ce qu'il décrit comme des pratiques de fraude, de népotisme, de passe-droits et de conflits d'intérêts au sein de l'ICC. Me Peeroo demande que des actions concrètes soient engagées contre les personnes impliquées.

Pour rappel, le rapport du Committee of Inquiry, institué par le ministère des Arts et du patrimoine culturel, a mis en lumière de graves irrégularités dans l'allocation des visas pour le Hadj 2025 par l'Islamic Cultural Centre Trust Fund (ICCTF). L'enquête, ouverte après des allégations de fraude concernant cinq pèlerins, a finalement révélé 17 cas supplémentaires d'irrégularités sur les 37 dossiers examinés. Les conclusions du rapport ont été rendues publiques le lundi 6 octobre.

Selon ce rapport, des formulaires et numéros d'enregistrement auraient été falsifiés, tout comme certaines cartes de confirmation du Hadj (Purple Cards), permettant à plusieurs personnes d'obtenir des visas de manière irrégulière. Dans certains cas, des candidats ayant déjà accompli le pèlerinage ont pu repartir, tandis que d'autres, inscrits depuis plus de dix ans, n'ont même pas été informés de leur sélection.

Les enquêteurs pointent également l'absence totale de contrôle interne, une confusion des rôles parmi le personnel et un système informatique obsolète, encore basé sur Microsoft Access 2007, sans mot de passe individuel ni sauvegarde externe.

