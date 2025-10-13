Ile Maurice: Un ex-membre du board saisit la FCC

13 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)

Feizal Dil Hossain, ancien membre du conseil d'administration de l'Islamic Cultural Centre (ICC), s'est rendu ce lundi 13 octobre à la Financial Crimes Commission (FCC), accompagné de son avocat, Me Assad Peeroo. Il est venu dénoncer ce qu'il décrit comme des pratiques de fraude, de népotisme, de passe-droits et de conflits d'intérêts au sein de l'ICC. Me Peeroo demande que des actions concrètes soient engagées contre les personnes impliquées.

Pour rappel, le rapport du Committee of Inquiry, institué par le ministère des Arts et du patrimoine culturel, a mis en lumière de graves irrégularités dans l'allocation des visas pour le Hadj 2025 par l'Islamic Cultural Centre Trust Fund (ICCTF). L'enquête, ouverte après des allégations de fraude concernant cinq pèlerins, a finalement révélé 17 cas supplémentaires d'irrégularités sur les 37 dossiers examinés. Les conclusions du rapport ont été rendues publiques le lundi 6 octobre.

Selon ce rapport, des formulaires et numéros d'enregistrement auraient été falsifiés, tout comme certaines cartes de confirmation du Hadj (Purple Cards), permettant à plusieurs personnes d'obtenir des visas de manière irrégulière. Dans certains cas, des candidats ayant déjà accompli le pèlerinage ont pu repartir, tandis que d'autres, inscrits depuis plus de dix ans, n'ont même pas été informés de leur sélection.

Les enquêteurs pointent également l'absence totale de contrôle interne, une confusion des rôles parmi le personnel et un système informatique obsolète, encore basé sur Microsoft Access 2007, sans mot de passe individuel ni sauvegarde externe.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.