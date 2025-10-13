Ile Maurice: Marcelo Aleman succède à Kresh Goomany

Emtel Limited a officialisé la nomination de Marcelo Aleman au poste de Chief Executive Officer, avec prise de fonction en mars 2026. Il succédera à Kresh Goomany, qui prendra sa retraite de ses fonctions exécutives après plus d'une décennie à la tête de l'opérateur, tout en demeurant membre du conseil d'administration et consultant pour la société.

Cette nomination ouvre un nouveau chapitre pour Emtel, tout en s'inscrivant dans la continuité d'une stratégie axée sur l'innovation et la croissance durable. Le président d'Emtel, Bashir A. Currimjee, a salué l'arrivée d'un dirigeant «passionné, agile et visionnaire».

Marcelo Aleman appor te une solide expérience dans les secteurs des télécommunications, des technologies, du numérique et de la fintech. Au cours de sa carrière, il a mené plusieurs projets complexes en Afrique, en Amérique latine et dans les Caraïbes, contribuant à l'expansion internationale, à la croissance des revenus et à la mise en oeuvre de solutions innovantes. Son parcours lui vaut la réputation d'un stratège agile, capable de bâtir des organisations performantes.

À la tête d'Emtel depuis plus de dix ans, Kresh Goomany a joué un rôle central dans la transformation de l'opérateur. Son mandat a été marqué par l'introduction de la société en bourse en mai 2024, son intégration au SEM-10 début 2025 et son accréditation au SEMSI, l'indice de durabilité de la Bourse de Maurice. Il s'est également engagé dans le déploiement de la 5G et a lancé la première station satellitaire OneWeb de l'océan Indien, entre autres réalisations.